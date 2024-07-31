Æ£°æ²¦°Ì¡¡22ºÐ½é¿ØÇòÀ±¤Ç¥·¥ê¡¼¥º2¾¡ÌÜ¡¡ÅÏÊÕ¶åÃÊ²¼¤¹¤â¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
¡¡¾´ý¤ÎÂè65´ü²¦°ÌÀïÂè3¶É¤Ï31Æü¡¢ÆÁÅç»Ô¤ÎÎÁÄâ¡ÖÞÏ¿å±ñ¡×¤Ç2ÆüÌÜ¤¬»Ø¤µ¤ì¡¢Àè¼ê¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡Ê22¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É7´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¤ÎÅÏÊÕÌÀ¶åÃÊ¡Ê40¡Ë¤Ë111¼ê¤Ç¾¡Íø¡£22ºÐ½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ¤Ï2¾¡1ÇÔ¡£Æ£°æ¤ÏÏ¢Â³5´ü¤Ë¤è¤ë¡Ö±ÊÀ¤²¦°Ì¡×¤Î»ñ³Ê³ÍÆÀ¤¬·ü¤«¤ë¡£1Æü¤Î´ýÀ»ÀïÂè3¶É¤Ç¡Ö±ÊÀ¤´ýÀ»¡×¤Î»ñ³Ê¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤ËÂ³¤¯¡¢2¤ÄÌÜ¤Î±ÊÀ¤¾Î¹æ³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Âè4¶É¤Ï8·î19¡¢20Æü¤Ëº´²ì¸©ÅâÄÅ»Ô¤Î¡ÖÍÎ¡¹³Õ¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡19Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Æ£°æ¤¬22ºÐ½éÀï¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡1ÆüÌÜ¤ÎÀï·¿¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê¡£ÅÏÊÕ¤Î»Å³Ý¤±¤Ë²áµîºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë3»þ´Ö10Ê¬¤ÎÂçÄ¹¹Í¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ÂÐ¶É¸å¤Ë¡Ö»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂçÈ×²òÀâ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾¡¤Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Î¤È¤³¤í¡£²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é¤¤¤±¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤ï¤É¤¤½ªÈ×Àï¤ÎÃæ¤Ç¡¢¾¡¤Á¶Ú¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¶É¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡6¡¢7Æü¤Ë°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿³«Ëë¶É¤ÏÀéÆü¼ê»Ø¤·Ä¾¤·¤ÎËö¡¢Æ£°æ¤¬½ªÈ×¤ÎÂçµÕÅ¾¤ÇÀè¾¡¡£17¡¢18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè2¶É¤Ç¤ÏÅÏÊÕ¤Ë2023Ç¯5·î¤ÎÌ¾¿ÍÀïÂè3¶É°ÊÍè¡¢431Æü¤Ö¤ê¤Î¹õÀ±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£