2024年10月12日(土)、13日(日)に京都梅小路公園 芝生広場にて開催される、くるり主催音楽イベント『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』第一弾出演者アーティストが発表された。

10月12日(土)に出演が決定したのは、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの5組。そして、二日目の10月13日(日)は、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるりの4組。

『京都音楽博覧会』は京都市の中心部に位置する梅小路公園を舞台に、2007年より毎年開催しているくるり主催のイベント。国内外問わず数多くのアーティストを招致し、良質な音楽をお届けするのはもちろんのこと、環境・文化・音楽をコンセプトに、くるりのメンバーが厳選した京都のお店を紹介する“音博マーケット”が出店されたり、コンポストを設置しフードエリアで出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥に変える取り組みとして“資源がくるりプロジェクト”が実施されたりと、秋の風情を感じつつ、様々な文化の発信・交流点となる一大イベントとして定着していつ。

チケットは本日よりオフィシャル2次先行受付がスタート。