ブリング・ミー・ザ・ホライズンの最新アルバム『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』の豪華国内盤の詳細が明らかになった。8月17日&18日に東京・大阪で開催されるSUMMER SONIC 2024にヘッドライナーとして降臨するUK発モンスター・バンド=ブリング・ミー・ザ・ホライズン(以下BMTH)の、9月27日(金)に発売される最新アルバム『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』の豪華国内盤の詳細が解禁となり、本日より各ストアで予約が開始している。

●最新アルバム『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』国内盤CD予約リンク:https://SonyMusicJapan.lnk.to/NeXGEn今年5月24日に突如配信先行リリースされ、ここ日本でもiTunesロック・アルバム・チャート、Apple Music ロック・アルバム・チャート、mora週間洋楽ランキングなど多数配信チャートで1位を獲得し、話題を呼んだ同作。9月27日(金)に発売される国内盤CDは、豪華仕様の完全生産限定盤と通常盤の2形態のリリースが決定。完全生産限定盤には、クリエイティブ・エージェンシー=maxillaがデザインを手掛けた限定ジン(32P)とステッカーシートが封入された豪華仕様での発売となる。この国内盤商品のために特別にデザインされたジンには、昨年秋の来日ツアー、また最新海外ツアーのライヴ写真やオフショットなどの秘蔵写真と、アルバムとバンドの世界観が表現されたグラフィックが満載の、超貴重なアイテムとなっている。また両形態共通で、国内盤限定ボーナス・トラックとして、昨年11月に幕張メッセで開催された、BMTH主宰の新型フェス「NEX_FEST」での「アーメン」「ダークサイド」「ロスト」の3曲のライヴ音源も収録される。輸入盤各パッケージ商品も同じく9月27日(金)発売を予定。現在Sony Music Shopではマーブル柄のアナログ盤と、”ゲーム・ブックレット”などの特典満載の豪華商品の予約を受付中だ。●【Sony Music Shop限定】POST HUMAN: NeX GEn (Deluxe Marbled Vinyl)予約リンク:https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?site=S&ima=3655&cd=00AE000081549いよいよ来月、5年振りにサマーソニックに戻って来るブリング・ミー・ザ・ホライズン。世界観の完成度と、熱気溢れる圧倒的パフォーマンスが世界的に評価されている彼らの、最新ステージへ向けて、益々期待が高まるばかりだ。【リリース情報】Bring Me The Horizon | ブリング・ミー・ザ・ホライズンニュー・アルバム『POST HUMAN: NeX GEn | ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』●国内盤&輸入盤アルバム:2024年9月27日(金)発売予定●配信アルバム:配信中(2024年5月24日)https://SonyMusicJapan.lnk.to/NeXGEn<国内盤CD 完全生産限定盤>¥3,800+税 / SICP-6586〜7・紙ジャケット仕様CD・限定ジン(32P)・ステッカーシート・ボーナス・トラック3曲含む全19曲収録・解説・歌詞対訳<国内盤CD 通常盤>¥2,700+税 / SICP-6588・ジュエルケースCD・ボーナス・トラック3曲含む全19曲収録・解説・歌詞対訳【収録内容】1. [ost] dreamseeker | [ost] ドリームシーカー2. YOUtopia | ユートピア3. Kool-Aid | クール・エイド4. Top 10 staTues tHat CriEd bloOd | トップ・テン・スタチューズ・ザット・クライド・ブラッド5. liMOusIne ft AURORA | リムジン feat. オーロラ6. DArkSide | ダークサイド7. a bulleT w/my namE On ft Underoath | ア・ブレット・ウィズ・マイ・ネイム・オン feat. アンダーオース8. [ost] (spi)ritual | [ost]スピリチュアル9. n/A | n/A10. LosT | ロスト11. sTraNgeRs | ストレンジャーズ12. R.i.p (duskCOre RemIx) | リップ(ダスクコア・リミックス)13. AmEN! (feat. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo of Glassjaw) | アーメン!feat. リル・ウージー・ヴァート&ダリル・パルンボ・オブ・グラスジョー)14. [ost] puss-e | [ost]プッシー15. DiE4u | ダイ・4・U16. DIg It | ディグ・イット17. DArkSide (Live from Tokyo) | ダークサイト(ライヴ・フロム・トーキョー)*18. LosT (Live from Tokyo) | ロスト(ライヴ・フロム・トーキョー)*19. AmEN! feat. Lil Uzi Vert & Daryl Palumbo of Glassjaw (Live from Tokyo) | アーメン!feat. リル・ウージー・ヴァート&ダリル・パルンボ・オブ・グラスジョー(ライヴ・フロム・トーキョー)**=国内盤限定ボーナス・トラック【来日情報】<SUMMER SONIC 2024>開催日程:2024年8月17日(土) & 18日(日)東京:ZOZOマリンスタジアム&幕張メッセ大阪:万博記念公園※BMTHは8月17日(土)大阪公演、8月18日(日)東京公演に出演http://www.summersonic.com【プロフィール】http://www.sonymusic.co.jp/artist/bringmethehorizon/profile/●イギリス/シェフィールド出身、オリヴァー・サイクス(Vo)、リー・マリア(G)、マット・キーン(B)、マット・ニコルス(Dr)●2004年3月に結成/活動をスタートし、2005年デビュー・ミニ・アルバム『ディス・イズ・ホワット・ジ・エッジ・オブ・ユア・シート・ワズ・メイド・フォー』をリリースし、2006年にはKerrang! Awardsで「Best British Newcomer」賞を獲得●2006年10月に初のフル・アルバム『カウント・ユア・ブレッシングス』をリリース●2008年セカンド・アルバム『スイサイド・シーズン』をリリース。翌年1月には日本でも同作をリリースし、5月には単独+マキシマム ザ ホルモンとのジョイント・ツアーで初来日を果たし、単独公演は即日完売、8月にはサマーソニックにも初参戦●2010年10月には3rdアルバム『ゼア・イズ・ア・ヘル. ゼア・イズ・ア・ヘヴン』をリリース。発売直前の9月にブレット・フォー・マイ・ヴァレンタインとの来日公演を完遂、翌年2011年2月に渋谷と心斎橋クアトロにて単独公演を行う●2013年2月にギターのジョナが脱退、新たにキーボーディストとしてジョーダン・フィッシュが加入●2013年4月、4thアルバム『センピターナル』でRCA UKからメジャー・デビューを果たし、UKでは最高3位、オーストラリアでは最高1位を獲得、2014年のALTERNATIVE PRESS AWARDSにて<ベスト・アルバム賞>を受賞●2015年9月、5th アルバム『ザッツ・ザ・スピリット』をリリース。全米・全英チャート初登場2位を獲得し、キャリア最高成績を収める●2018年8月にリリースした新曲「マントラ」が第61回グラミー賞<最優秀ロック・ソング>部門にノミネート●2019年1月、通算6作目のアルバム『アモ』をリリースし、キャリア史上初の全英チャート1位を記録。翌年のグラミー賞で<最優秀ロック・アルバム>部門にノミネート●2019年8月、<サマーソニック2019>への出演と単独公演のため約5年振りの来日を果たす●2019年11月、「メディスン」がXperia 5 TVCM曲に起用&メンバー出演のTVCMが放映●2019年11月、BABYMETAL<METAL GALAXY WORLD TOUR IN JAPAN>さいたまスーパーアリーナ公演&大阪城ホール公演にスペシャル・ゲストとして出演●2020年<BRIT AWARDS>で<最優秀グループ>部門へのノミネートを獲得●EP『ポスト・ヒューマン:サバイバル・ホラー』を2020年10月に配信リリース、2021年1月にCDリリースをし、全英アルバム・チャートで1位を獲得●2023年6月、英Download Festivalでヘッドライナーに抜擢●2023年11月、自身がキュレーションする大型フェス<NEX_FEST>を幕張メッセで開催しソールドアウト。東名阪EXTRA公演も敢行●2023年12月、ジョーダン・フィッシュの脱退を発表●2024年5月、通算7作目アルバム『ポスト・ヒューマン:ネックス・ジェン』を突如配信リリース●2024年8月、<サマーソニック2024>にヘッドライナーとして来日が決定【関連サイト】●海外オフィシャル・サイト: http://www.bmthofficial.com●日本オフィシャル・サイト: http://www.sonymusic.co.jp/artist/bringmethehorizon