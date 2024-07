涼活がはかどる！ 夏に食べたい「すだちそば」10選

暑い夏に食べたくなる、すだちそば。清涼感を感じるおいしいすだちそばのお店を、編集部セレクトでご紹介します!

暑さもだんだん厳しくなってきましたね。夏バテでなかなか食べられないという方も多いのではないでしょうか? そんな夏バテの状態でもツルッと食べられるのが、冷たいすだちそば! 今回は夏にぴったりな清涼感を感じるすだちそばのお店を、編集部セレクトで紹介します!

1. 明神下 蕎麦 おしん(東京・御茶ノ水)

ガラスの器で清涼感があります 撮影:佐藤潮

そばの種類や時期によって配合が変わる「明神下 蕎麦 おしん」が、2023年の8月にオープンしました。「冷かけ蕎麦 かき揚げ天すだち」2,450円は、厚めのかき揚げとすだちそばの相性が抜群です。

→記事の詳細はこちらから

2. 蕎麦おさめ(京都・京都市役所前)

出典:ASOさん

<店舗情報>◆明神下 蕎麦 おしん住所 : 東京都千代田区外神田2-8-2TEL : 03-5577-5709

ミシュランガイドに4年連続掲載され、「食べログ そば 百名店」にも選出された西麻布の「蕎麦おさめ」。蕎麦前の一品も充実しているので、すだちそばと一緒に食べるのをおすすめめします。

→記事の詳細はこちらから

3. おそばの甲賀(東京・西麻布)

すだちそば(温) 出典:ワイン王子さん

<店舗情報>◆蕎麦おさめ住所 : 東京都新宿区下落合3-21-5TEL : 03-6908-2362

「おそばの甲賀」の場所は、西麻布交差点からすぐ。六本木通りから1本路地を入ったところにあり、土日祝の昼間は行列になることも珍しくありません。すだちそばは冷たいイメージがありますが、「おそばの甲賀」のすだちそばは温かいものもあり、ふわっと香る、だしとすだちの香りがたまりません。

→記事の詳細はこちらから

4. 蕎麦前ごとう(東京・六本木)

そばは打ち立てを食べてもらいたいので、その日の客入りを見て打つタイミングを計っている 出典:nakamenogodさん

<店舗情報>◆おそばの甲賀住所 : 東京都港区西麻布2-14-5TEL : 050-5589-7211

和のテイストを演出しつつ、ナチュラルさも感じさせる空間がおしゃれな「蕎麦前ごとう」。そば屋には珍しく個室も完備されています。ランチコースと単品メニューに人気だが、ディナーコースにもファンが多く、日本酒やワインなどのアルコールも豊富なので、そばや日本料理とのペアリングを楽しみに来店する方もいるので、おそばとアルコールのマリアージュを楽しみたい方にはおすすめです。

→記事の詳細はこちらから

5. 布恒更科(東京・大森海岸)

出典:kanakasさん

<店舗情報>◆蕎麦前 ごとう住所 : 東京都渋谷区代官山町11-12 日進ヒルズ代官山2FTEL : 050-5869-7545

1963年の創業以来、自家製粉の手打ちそばを看板としている「布恒更科」。提供期間は毎年8月下旬から、9月の残暑が続く頃まで。

細めのそばにさっぱりとしたつゆが絡み、そばとつゆの旨味、そしてすだちの香りが絶妙なバランスです。

→記事の詳細はこちらから

6. 蕎や 月心(東京・祐天寺)

香り高いそば 出典:Tsmo 2さん

<店舗情報>◆布恒更科住所 : 東京都品川区南大井3-18-8TEL : 03-3761-7373

百名店にも選ばれている「蕎や 月心」。さっぱりした味わいで香り高いそばと、天ぷらの組み合わせも絶品です。そば前も充実した通いたくなる一軒。

予約してから行くのをおすすめします。

→記事の詳細はこちらから

7. 松玄 恵比寿(東京・恵比寿)

接待におすすめのそば屋 出典:41633eさん

<店舗情報>◆蕎や 月心住所 : 東京都目黒区中町2-44-15TEL : 03-3791-1173

プライベート感のある個室やカウンターまである同店。夜はコースなどのメニューも取り揃えており、恵比寿という場所柄、接待などでも使われます。

夏限定の「すだちそば」は、鰹の風味が利いただしと、すだちの酸味が絶妙なバランス。ランチタイムにはミニカレーライスが付きます。

→記事の詳細はこちらから

8. 打心蕎庵(東京・下北沢)

そばだけでなく、和の空間も楽しめる 出典:複合的食追究集団 SHOCK部さん

<店舗情報>◆松玄 恵比寿住所 : 東京都渋谷区広尾1-3-1 ハギワラビル1 1FTEL : 03-3444-8666

下北沢駅から、徒歩約10分。暖簾をくぐると中庭が広がる和の空間が素敵な「打心蕎庵」。店内は落ち着いた雰囲気で、下北沢の喧騒を忘れてしまいます。

濃厚なツユは、すだちの酸味で夏らしい清涼感を感じます。すだちの柑橘の香りが花を抜け、上品な味わいを堪能できます。

→記事の詳細はこちらから

9. 楽(東京・代々木上原)

デートでおすすめのそば屋 写真:お店から

<店舗情報>◆打心蕎庵住所 : 東京都世田谷区代沢3-7-14TEL : 03-5431-0141

白が基調の和の店内は、大人の雰囲気。カウンター席の雰囲気はデートにおすすめです。季節に合わせてお酒やメニューを変えているので、その時々で手打ちそばとそば前を楽しむことができます。

10. 東京 土山人(京都・池尻大橋)

写真:お店から

<店舗情報>◆楽住所 : 東京都渋谷区西原3-2-4 フロンティア代々木上原 3FTEL : 050-5597-9679

名店として名高い「東京 土山人」。土山人のすだちそばはとても有名で、鼻に抜けるだしとすだちの香りが食欲をそそります。

すだちそばならここ!という方も多く、ぜひ行ってほしい名店です。

→記事の詳細はこちらから

<店舗情報>◆東京 土山人住所 : 東京都目黒区青葉台3-19-8TEL : 050-5589-2216

※価格はすべて税込。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しております。 営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 涼活がはかどる! 夏に食べたい「すだちそば」10選 first appeared on 食べログマガジン.