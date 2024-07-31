【洪水警報】東京都・杉並区、西東京市に発表
気象台は、午後6時33分に、洪水警報を杉並区、西東京市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を新宿区、中野区、杉並区、小金井市、東村山市、清瀬市に発表しました。
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東京地方では、31日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、31日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■新宿区
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■品川区
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■目黒区
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■中野区
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
31日夜遅くにかけて警戒
■杉並区
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
31日夜遅くにかけて警戒
■板橋区
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
31日夜遅くにかけて警戒
■練馬区
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
31日夜遅くにかけて警戒
■小金井市
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■小平市
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■東村山市
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■清瀬市
□大雨警報【発表】
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■東久留米市
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■西東京市
□大雨警報
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
31日夜遅くにかけて警戒