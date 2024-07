【レポート】INI『KCON LA』に3度目の出演！「皆さんにお会いすることができてうれしいです！」（許豊凡）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「これからもパワフルな音楽でINIの魅力をお伝えしていきます。楽しみにしていてください!」(西洸人)

INI が、アメリカ現地時間7月26~28日にCrypto.com ArenaとLA Convention Center、GILBERT LINDSAY PLAZAで開催された『KCON LA 2024』に出演した。『KCON LA』の出演はデビュー3年目にして3度目。

7月26日は、Crypto.com Arenaでの「M COUNTDOWN STAGE」とLA Convention Center South Hallでの「KCON STAGE」に出演。

「M COUNTDOWN STAGE」では、「LOUD」「LEGIT」「FANFARE」の全3曲すべて韓国語バージョンで披露した。超満員の会場で、INIのVCRが流れると歓声があがり、メンバーは堂々とした表情でステージに登場。

本イベントのために用意した白を基調としたあらたな衣装を身に纏い、1曲目は出荷枚数96万枚を超えた6thシングル「THE FRAME」』のタイトル曲「LOUD((KOR ver.)」 を披露。あらたなダンスブレイクが追加された力強いパフォーマンスには大歓声が起こった。

続くMCでは全編英語でコメント。許豊凡が「3度目となるKCON LAで皆さんにお会いすることができてうれしいです!」と感謝を伝え、西洸人からは「次作リリースもまもなくお伝えできます! これからもパワフルな音楽でINIの魅力をお伝えしていきます。楽しみにしていてください!」と今後の活動にも言及した。

MCが終了すると、メンバーの西が作詞を担当した2ndアルバム『MATCH UP』のタイトル曲「LEGIT(KOR ver.)」、『THE FIRST TAKE』でも披露して話題になった、4thシングル「DROP That」のタイトル曲「FANFARE(KOR ver.)」を披露してINIのステージは終了した。

そして、同日に出演した「KCON STAGE」では、最新シングル収録曲「I’m a Dreamer」や「Walkie Talkie」、MINI(INIファンネーム)にも人気の楽曲「10 THINGS」など全5曲を披露。力強い楽曲から歌唱メインの楽曲まで幅広いパフォーマンスを行い、様々なINIの一面をLAの地で伝えた。

7月28日は、 Crypto.com Arenaでの「M COUNTDOWN STAGE」に再び出演。今回の公演は、現地のテレビ局CW Networkにて初めて生中継され、会場のみならずアメリカ全土のオーディエンスが見守るなか、INIらしい力強い楽曲「LOUD(KOR ver.)」 「LEGIT(KOR ver.)」を披露した(INIは「LOUD(KOR ver.)」のみ生中継)。

26日のステージから2度目のパフォーマンスとなったため、より多くの歓声に包まれた。MCでは許が英語で「今日もまたステージに立つことができて本当にうれしいです。INIの名前をぜひ覚えてください!」と伝え、会場だけでなくゴールデンタイムの生中継でINIというグループをアピールをした。

■『KCON LA 2024』

2024年7月26日(金)※現地時間

<MCOUNTDOWN STAGEセットリスト>

1. LOUD(KOR Ver.)

2. LEGIT(KOR Ver.)

3. FANFARE(KOR Ver.)

<KCON STAGEセットリスト>

1. LOUD(KOR Ver.)

2. 10 THINGS

3. I’m a Dreamer

4. Walkie Talkie

5. FANFARE(KOR Ver.)

2024年7月28日(日)※現地時間

<MCOUNTDOWN STAGEセットリスト>

1. LOUD(KOR ver.)

2. LEGIT(KOR ver.)

