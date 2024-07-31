【洪水警報】埼玉県・朝霞市、和光市、新座市に発表
気象台は、午後6時23分に、洪水警報を朝霞市、和光市、新座市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を戸田市、富士見市に発表しました。
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南部では、31日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、31日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■戸田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
31日夜遅くにかけて警戒
■志木市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
■和光市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報【発表】
31日夜遅くにかけて警戒
■新座市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報【発表】
31日夜遅くにかけて警戒
■富士見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
31日夜のはじめ頃に警戒
1時間最大雨量 50mm