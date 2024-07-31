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気象台は、午後6時23分に、洪水警報を朝霞市、和光市、新座市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を戸田市、富士見市に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】埼玉県・朝霞市、和光市、新座市に発表

南部では、31日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に、31日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■所沢市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■戸田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　3時間最大雨量　70mm

■朝霞市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　31日夜遅くにかけて警戒

■志木市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

■和光市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　3時間最大雨量　70mm

□洪水警報【発表】
　31日夜遅くにかけて警戒

■新座市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　31日夜遅くにかけて警戒

■富士見市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　31日夜のはじめ頃に警戒
　1時間最大雨量　50mm