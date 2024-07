梅田サイファーが8月28日、アルバム『Unfold Collective』をリリースする。同アルバムのジャケット画像、収録全曲の参加メンバーおよびプロデューサー情報が公開となった。アルバム『Unfold Collective』には「BE THE MONSTERR」「Odd Numbers」「CONTINUE」「スイッチ」を含む、全14曲を収録。プロデューサーとしてBACHLOGIC、Chaki Zulu、KM、Mitsu the Beats等が参加した。

2024年8月28日発売CD予約:https://UmedaCypher.lnk.to/UnfoldCollectivePre-add / Pre-save:https://UmedaCypher.lnk.to/UnfoldCollective_ST【完全生産限定盤 EXCLUSIVE PACKAGE (CD + LIMITED TOWEL)】SECL 2997-2998 ¥5,980 (税抜¥5,436)・“Unfold Collective” LIMITED TOWEL封入・“Unfold Collective” ステッカー封入【初回仕様限定盤】SECL 2999 ¥3,300 (税抜¥3,000)初回仕様:“Unfold Collective” ステッカー封入▼track list01. YDKfeat. peko, KennyDoes, KOPERU, テークエム, KBD, teppei, KZ & R-指定(Prod. KM)02. スイッチfeat. KZ, KennyDoes, テークエム, peko, コーラ, teppei, R-指定, KOPERU, ILL SWAG GAGA, KBD & Cosaqu(Prod. Cosaqu)03. Rodeo13feat. テークエム, R-指定, peko, KennyDoes, KOPERU & teppei(Prod. Chaki Zulu)04. 韋駄天S**tfeat. テークエム, KOPERU & KennyDoes(Prod. Cosaqu)05. iya-saka-zukifeat. テークエム, KOPERU, コーラ & KBD(Prod. KZ, KennyDoes & peko)06. Rollin’ Stonefeat. peko, KZ & teppei(Prod. Cosaqu)07. CONTINUEfeat. KOPERU, peko, KBD & KennyDoes(Prod. Cosaqu)08. BOW WOWfeat. KennyDoes, KZ, HATCH, peko, teppei & コーラ(Prod. Cosaqu)09. COOKING RAPAfeat. テークエム, ILL SWAG GAGA, KOPERU & teppei(Prod. Cosaqu)10. Odd Numbersfeat. KennyDoes, テークエム, teppei, コーラ, Cosaqu, KZ, KOPERU & KBD(Prod. BACHLOGIC)11. Dots and Linesfeat. KZ, R-指定, Cosaqu, peko & テークエム(Prod. Mitsu the Beats)12. ハイビームfeat. KennyDoes, KOPERU, Cosaqu & peko(Prod. KennyDoes)13. 他人feat. peko, Cosaqu, テークエム, KennyDoes, KBD & R-指定(Prod. KennyDoes, Cosaqu)14. BE THE MONSTERRfeat. R-指定, KOPERU, Cosaqu, KBD, KennyDoes, teppei, コーラ, KZ, ILL SWAG GAGA, peko & テークエム(Prod. peko, KennyDoes & Cosaqu)●購入特典・Amazon.co.jp:メガジャケ ※特典付き商品ページより予約購入・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・TOWER RECORDS全店(オンライン含む/一部店舗除く):オリジナルB2ポスター・Sony Music Shop:マグネット(40mm×40mm)※特典デザインは決定次第順次公開

2024年7月31日(水)発売配信リンク:https://UmedaCypher.lnk.to/iYvwzz【完全生産限定盤(CD+Tシャツ)】※TシャツサイズXLのみSECL 2985-2986 4,950円(税込)▼収録曲1. スイッチ / 梅田サイファー2. BEYOND feat. MaRI / ALI3. スイッチ -Instrumental- / 梅田サイファー4. BEYOND feat. MaRI -Instrumental- / ALI5. スイッチ -Anime Size- / 梅田サイファー6. BEYOND feat. MaRI -Anime Size- / ALI●購入特典 ※特典デザインは決定次第順次公開・Amazon.co.jp:メガジャケ ※特典付き商品ページより予約購入・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング:トート型エコバッグ・Sony Music Shop:アーティストロゴ絵柄ステッカー・応援店特典:ジャケット写真絵柄ステッカー※対象の応援店は追って発表■「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」/「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」W購入者特典※ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」と、梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」に封入されているシリアルコード2種をキャンペーンサイトで入力すると、「ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ」の抽選にご応募いただけます。▼対象作品:・ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」SRCL-12915〜SRCL-12916・梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」SECL-2985〜SECL-2986※ご応募には必ず両シングルのシリアルコードが必要です。▶応募期間: 7月31日(水)12:00〜8月12日(月)23:59■<ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ>日時:2024年9月10日(火)open18:15 / start19:00場所:都内某所