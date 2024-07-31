■梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」



2024年7月31日(水)発売配信リンク：https://UmedaCypher.lnk.to/iYvwzz【完全生産限定盤(CD＋Tシャツ)】※TシャツサイズXLのみSECL 2985-2986 4,950円(税込)▼収録曲1. スイッチ / 梅田サイファー2. BEYOND feat. MaRI / ALI3. スイッチ -Instrumental- / 梅田サイファー4. BEYOND feat. MaRI -Instrumental- / ALI5. スイッチ -Anime Size- / 梅田サイファー6. BEYOND feat. MaRI -Anime Size- / ALI●購入特典 ※特典デザインは決定次第順次公開・Amazon.co.jp：メガジャケ ※特典付き商品ページより予約購入・楽天ブックス：アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ・Sony Music Shop：アーティストロゴ絵柄ステッカー・応援店特典：ジャケット写真絵柄ステッカー※対象の応援店は追って発表■「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」／「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」W購入者特典※ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」と、梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」に封入されているシリアルコード2種をキャンペーンサイトで入力すると、「ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ」の抽選にご応募いただけます。▼対象作品：・ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」SRCL-12915〜SRCL-12916・梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」SECL-2985〜SECL-2986※ご応募には必ず両シングルのシリアルコードが必要です。▶応募期間： 7月31日(水)12:00〜8月12日(月)23:59■＜ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ＞日時：2024年9月10日(火)open18:15 / start19:00場所：都内某所