梅田サイファー、アルバム『Unfold Collective』の収録詳細およびジャケット公開
梅田サイファーが8月28日、アルバム『Unfold Collective』をリリースする。同アルバムのジャケット画像、収録全曲の参加メンバーおよびプロデューサー情報が公開となった。
◆梅田サイファー 画像
アルバム『Unfold Collective』には「BE THE MONSTERR」「Odd Numbers」「CONTINUE」「スイッチ」を含む、全14曲を収録。プロデューサーとしてBACHLOGIC、Chaki Zulu、KM、Mitsu the Beats等が参加した。
梅田サイファーは本日7月31日、TVアニメ『ザ・ファブル』第2クールのテーマソングであり、ALIとのスプリットシングル「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」(CDのみ)をトリプルコラボ限定Tシャツ付きでリリースしたほか、9月10日にはALIとのツーマンによるシングル購入者対象限定ライブを開催する予定だ。
■アルバム『Unfold Collective』
2024年8月28日発売
CD予約：https://UmedaCypher.lnk.to/UnfoldCollective
Pre-add / Pre-save：https://UmedaCypher.lnk.to/UnfoldCollective_ST
【完全生産限定盤 EXCLUSIVE PACKAGE (CD + LIMITED TOWEL)】
SECL 2997-2998 ￥5,980 (税抜￥5,436)
・“Unfold Collective” LIMITED TOWEL封入
・“Unfold Collective” ステッカー封入
【初回仕様限定盤】
SECL 2999 ￥3,300 (税抜￥3,000)
初回仕様：“Unfold Collective” ステッカー封入
▼track list
01. YDK
feat. peko, KennyDoes, KOPERU, テークエム, KBD, teppei, KZ & R-指定
(Prod. KM)
02. スイッチ
feat. KZ, KennyDoes, テークエム, peko, コーラ, teppei, R-指定, KOPERU, ILL SWAG GAGA, KBD & Cosaqu
(Prod. Cosaqu)
03. Rodeo13
feat. テークエム, R-指定, peko, KennyDoes, KOPERU & teppei
(Prod. Chaki Zulu)
04. 韋駄天S**t
feat. テークエム, KOPERU & KennyDoes
(Prod. Cosaqu)
05. iya-saka-zuki
feat. テークエム, KOPERU, コーラ & KBD
(Prod. KZ, KennyDoes & peko)
06. Rollin’ Stone
feat. peko, KZ & teppei
(Prod. Cosaqu)
07. CONTINUE
feat. KOPERU, peko, KBD & KennyDoes
(Prod. Cosaqu)
08. BOW WOW
feat. KennyDoes, KZ, HATCH, peko, teppei & コーラ
(Prod. Cosaqu)
09. COOKING RAPA
feat. テークエム, ILL SWAG GAGA, KOPERU & teppei
(Prod. Cosaqu)
10. Odd Numbers
feat. KennyDoes, テークエム, teppei, コーラ, Cosaqu, KZ, KOPERU & KBD
(Prod. BACHLOGIC)
11. Dots and Lines
feat. KZ, R-指定, Cosaqu, peko & テークエム
(Prod. Mitsu the Beats)
12. ハイビーム
feat. KennyDoes, KOPERU, Cosaqu & peko
(Prod. KennyDoes)
13. 他人
feat. peko, Cosaqu, テークエム, KennyDoes, KBD & R-指定
(Prod. KennyDoes, Cosaqu)
14. BE THE MONSTERR
feat. R-指定, KOPERU, Cosaqu, KBD, KennyDoes, teppei, コーラ, KZ, ILL SWAG GAGA, peko & テークエム
(Prod. peko, KennyDoes & Cosaqu)
●購入特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ ※特典付き商品ページより予約購入
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・TOWER RECORDS全店(オンライン含む／一部店舗除く)：オリジナルＢ2ポスター
・Sony Music Shop：マグネット(40mm×40mm)
※特典デザインは決定次第順次公開
■梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」
2024年7月31日(水)発売
配信リンク：https://UmedaCypher.lnk.to/iYvwzz
【完全生産限定盤(CD＋Tシャツ)】
※TシャツサイズXLのみ
SECL 2985-2986 4,950円(税込)
▼収録曲
1. スイッチ / 梅田サイファー
2. BEYOND feat. MaRI / ALI
3. スイッチ -Instrumental- / 梅田サイファー
4. BEYOND feat. MaRI -Instrumental- / ALI
5. スイッチ -Anime Size- / 梅田サイファー
6. BEYOND feat. MaRI -Anime Size- / ALI
●購入特典 ※特典デザインは決定次第順次公開
・Amazon.co.jp：メガジャケ ※特典付き商品ページより予約購入
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・Sony Music Shop：アーティストロゴ絵柄ステッカー
・応援店特典：ジャケット写真絵柄ステッカー
※対象の応援店は追って発表
■「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」／「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」W購入者特典
※ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」と、梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」に封入されているシリアルコード2種をキャンペーンサイトで入力すると、「ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ」の抽選にご応募いただけます。
▼対象作品：
・ALI / 梅田サイファー「Professionalism feat. 般若 / Odd Numbers」SRCL-12915〜SRCL-12916
・梅田サイファー / ALI「スイッチ / BEYOND feat. MaRI」SECL-2985〜SECL-2986
※ご応募には必ず両シングルのシリアルコードが必要です。
▶応募期間： 7月31日(水)12:00〜8月12日(月)23:59
■＜ALI vs 梅田サイファー スペシャルライブ＞
日時：2024年9月10日(火)
open18:15 / start19:00
場所：都内某所
■＜LIVE TOUR 2024『Unfold Collective』＞
open18:30 / start19:00
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
09月07日(土) 福岡DRUM Be-1
open17:00 / start17:30
（問）キョードー西日本 0570-09-2424
09月13日(金) 金沢EIGHT HALL
open18:30 / start19:00
（問）FOB金沢 076-232-2424
09月22日(日) 名古屋 ダイアモンドホール
open17:00 / start18:00
（問）サンデーフォークプロモーション 052-320-9100
09月23日(月・祝) 大阪 GORILLA HALL OSAKA
open17:00 / start18:00
（問）GREENS 06-6882-1224
09月26日(木) 仙台darwin
open18:30 / start19:00
（問）GIP：https://www.gip-web.co.jp/t/info
09月27日(金) 札幌 cube garden
open18:30 / start19:00
（問）WESS：info@wess.co.jp
10月03日(木) 京都 KYOTO MUSE
open18:30 / start19:00
（問）GREENS 06-6882-1224
10月04日(金) 神戸Harbor Studio
open18:30 / start19:00
（問）GREENS 06-6882-1224
10月14日(月/祝) Zepp DiverCity(TOKYO)
open17:00 / start18:00
（問）H.I.P. 03-3475-9999
▼チケット
・スタンディング \5,500 (税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付)
・2F指定席 \6,000 (税込・入場時別途ドリンク代) ※東京公演のみ
https://w.pia.jp/t/umeda-cypher/
※お一人様2枚まで
※3歳以上有料
※出演メンバーは固定ではございません。会場によりメンバーが変わる場合がありますが、出演メンバーによっての払い戻し等はいたしませんので予めご了承ください。
関連リンク
◆梅田サイファー オフィシャルX
◆梅田サイファー オフィシャルInstagram
◆梅田サイファー オフィシャルTikTok
◆梅田サイファー オフィシャルYouTubeチャンネル