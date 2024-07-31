Lead、w-inds.橘慶太から初の提供曲「GRAVITY」先行配信
Leadが9月4日に発売するニューアルバム『XTLIKE』（読み：エクストライク）より、「GRAVITY」を先行配信した。
本楽曲は、w-inds.橘慶太からの初の提供曲。作詞はメンバーの鍵本輝、ラップ詞は谷内伸也が担当し、ファンとの絆を歌った歌詞が胸を打つダンスナンバーとなっている。
あわせてアルバムの全収録内容も解禁されている。
「GRAVITY」
10th Album 『XTLIKE』
【数量限定豪華盤】
[価格] 12,100円（税抜価格11,000円）
[品番] SCCA.00164
[内容] CD+Blu-ray+Photo Book (36P)
[仕様] 三方背ケース／別冊36ページフォトブック
[CD収録内容]
01. Ignite
02. My Solution
03. Billionaire
04. ロマンスの110番
05. Sonic Boom
06. Free Your...
07. Don't Stay
08. There for you
09. LIFE
10. See Your Heart
11. ラブサバイバル
12. Tuxedo〜タキシード〜
13. Jack in the Beats
14. GRAVITY
[Blu-ray収録内容]
Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜
2024年2月24日(土) @ duo MUSIC EXCHANGE
01. Game
02. Extreme Girl
03. Bumblebee
04. Gimme a call
05. Baby What Turns You On
06. Ride On Music
07. Loud!Loud!Loud!
08. Night Deluxe
09. Billionaire
10. VOICE
11. 茜色染まるころに
12. トワイライト
13. Still...
14. シンギュラリティ
15. メダリスト
-ENCORE-
EN1. GREEN DAYS
EN2. Jack in the Beats
【初回限定盤】
[価格] 4,950円（税抜価格4,500円）
[品番] PCCA.06316
[内容] CD+DVD
[仕様] スリーブケース
[CD収録内容]
数量限定豪華盤と同内容
[DVD収録内容]
・Tuxedo〜タキシード〜 -Music Video-
・Sonic Boom -Music Video-
・See Your Heart -Music Video-
・Don’t Stay -Music Video-
・Don’t Stay -Performance Video-
・Don’t Stay -Behind The Scenes-
【通常盤】
[定価]3,520円（税抜価格3,200円）
[内容] CD only
[品番] PCCA.06317
[CD収録内容]
数量限定豪華盤と同内容
【先着予約購入特典】
『XTLIKE』アナザージャケット（1枚ランダム/全10種）
Lead 10th Album 『XTLIKE』リリース記念イベント
8月3日(土)15:00〜【千葉】ニッケコルトンプラザタワーコート（センタモール2F）
8月4日(日)16:00〜【東京】アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ
8月24日(土)14:00〜【埼玉】ららぽーと新三郷 スカイガーデンステージ
8月25日(日)15:00〜【東京】汐留シオサイト地下歩道
9月4日(水)19:00〜【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
9月7日(土)14:00〜【神奈川】クイーンズスクエア横浜
9月8日(日)15:00〜【大阪】あべのキューズモール3F スカイコート
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