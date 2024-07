10th Album 『XTLIKE』



2024年9月4日(水)発売【数量限定豪華盤】[価格] 12,100円(税抜価格11,000円)[品番] SCCA.00164[内容] CD+Blu-ray+Photo Book (36P)[仕様] 三方背ケース/別冊36ページフォトブック[CD収録内容]01. Ignite02. My Solution03. Billionaire04. ロマンスの110番05. Sonic Boom06. Free Your...07. Don't Stay08. There for you09. LIFE10. See Your Heart11. ラブサバイバル12. Tuxedo〜タキシード〜13. Jack in the Beats14. GRAVITY[Blu-ray収録内容]Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜2024年2月24日(土) @ duo MUSIC EXCHANGE01. Game02. Extreme Girl03. Bumblebee04. Gimme a call05. Baby What Turns You On06. Ride On Music07. Loud!Loud!Loud!08. Night Deluxe09. Billionaire10. VOICE11. 茜色染まるころに12. トワイライト13. Still...14. シンギュラリティ15. メダリスト-ENCORE-EN1. GREEN DAYSEN2. Jack in the Beats【初回限定盤】[価格] 4,950円(税抜価格4,500円)[品番] PCCA.06316[内容] CD+DVD[仕様] スリーブケース[CD収録内容]数量限定豪華盤と同内容[DVD収録内容]・Tuxedo〜タキシード〜 -Music Video-・Sonic Boom -Music Video-・See Your Heart -Music Video-・Don’t Stay -Music Video-・Don’t Stay -Performance Video-・Don’t Stay -Behind The Scenes-【通常盤】[定価]3,520円(税抜価格3,200円)[内容] CD only[品番] PCCA.06317[CD収録内容]数量限定豪華盤と同内容【先着予約購入特典】『XTLIKE』アナザージャケット(1枚ランダム/全10種)