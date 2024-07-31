くるり、主催の音楽イベント＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞出演者第一弾を発表
10月12日・13日に開催される、くるり主催の音楽イベント＜京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園＞の出演者第一弾が発表となった。
初日の10月12日（土）に出演が決定したのは、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの5組。そして、二日目の10月13日（日）は、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織（ももいろクローバーZ）feat. 武部聡志、milet、くるりの4組。両日程ともに追加出演者も発表予定となっているので、続報を待ってほしい。
ライブ・イベント情報
出演：
10月12日（土）KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり and more…
10月13日（日）Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織（ももいろクローバーZ）feat. 武部聡志、milet、くるり and more…
公演日：2024年10月12日（土）13日（日） 開場10:00 / 開演：12:00
会場：京都梅小路公園 芝生広場（〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3）
問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888（10:00〜18:00 ＊日祝休）
オフィシャルサイト： https://kyotoonpaku.net/2024/
[チケット情報]
FC先行受付期間：6月13日(木)18:00〜6月19日(水)23:59
前売り￥11,000（音博シート付）/ 当日￥13,000（音博シート付）
学生チケット：前売り￥8,500（音博シート付）/ 当日￥9,500（音博シート付）
2日間通しチケット￥19,000（音博シート付）/ 2日間通し学生チケット￥15,000（音博シート付）
https://junjoumusuko.com/
ライブ・イベント情報
6月13日(木) 東京・渋谷 Club QUATTRO 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
6月14日(金) 東京・渋谷 Club QUATTRO 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
6月19日(水) 茨城・水戶 ライトハウス 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
6月22日(土) 北海道・小樽 GOLD STONE 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：WESS info@wess.co.jp
6月23日(日) 北海道・帯広 MEGA STONE 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：WESS info@wess.co.jp
6月26日(水) ⻘森・Quarter 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：仙台放送エンタープライズ 022-215-4455 (平日11:00 〜 16:00) www.shep.co.jp
6月28日(金) 宮城・仙台 Rensa 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：仙台放送エンタープライズ 022-215-4455 (平日11:00 〜 16:00) www.shep.co.jp
6月30日(日) 山形・ミュージック昭和セッション 開場 17:30 / 開演 18:00
問い合わせ：仙台放送エンタープライズ 022-215-4455 (平日11:00 〜 16:00) www.shep.co.jp
7月5日(金) 新潟・LOTS 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：FOB新潟 TEL:025-229-5000 (平日 11:00~17:00) https://www.fobkikaku.co.jp/
7月7日(日) 石川・金沢 EIGHT HALL 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：FOB金沢 TEL: 076-232-2424 (平日 11:00~17:00) https://www.fobkikaku.co.jp/
7月9日(火) 奈良・EVANS CASTLE HALL 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日・土曜 11:00〜16:00) http://www.kyodo-osaka.co.jp
7月10日(水) 神戶・チキンジョージ 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日・土曜 11:00〜16:00) http://www.kyodo-osaka.co.jp
7月12日(金) 高知・キャラバンサライ 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：DUKE 高松 087-822-2520 (平日11:00~17:00) https://www.duke.co.jp
7月31日(水) 静岡・浜松 窓枠 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ジェイルハウス TEL:052-936-6041 (平日 11:00〜15:00) https://www.jailhouse.jp
8月2日(金) 岐阜・CLUB-G 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ジェイルハウス TEL:052-936-6041 (平日 11:00〜15:00) https://www.jailhouse.jp
8月4日(日) 岡山・YEBISU YA PRO 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：キョードー⻄日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月6日(火) 愛媛・松山 W Studio RED 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：DUKE 高松 087-822-2520 (平日11:00~17:00) https://www.duke.co.jp
8月8日(木) 山口・周南 RISINGHALL 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月10日(土) 熊本・B.9 V1 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月12日(月祝) 鹿児島・CAPARVO HALL 開場 17:15 / 開演 18:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月14日(水) 大分・大分 DRUM Be-0 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp
8月22日(木) 神奈川・横浜 BayHall 開場 18:15 / 開演 19:00
問い合わせ：ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp
8月31日(土) 沖縄・音市場 開場 17:15 / 開演 18:00
チケット【前売料金】
●スタンディング \6,900(税込)※入場時別途ドリンク代
●学生割引 \5,000(税込)/ 学割対象:大学生OK【入場時学生証提示】※入場時別途ドリンク代
リリース情報
2023年10月4日（水）発売
配信：https://jvcmusic.lnk.to/qrl_drivenbyimpulse
生産限定盤（2CD+Tシャツ）：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2226.html
通常盤（CD）：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65873.html
アナログ盤：https://record-day.jp/item_2023/
特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/quruli14thalbum/
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