10月12日・13日に開催される、くるり主催の音楽イベント<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>の出演者第一弾が発表となった。初日の10月12日(土)に出演が決定したのは、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの5組。そして、二日目の10月13日(日)は、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるりの4組。両日程ともに追加出演者も発表予定となっているので、続報を待ってほしい。

ライブ・イベント情報

<京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園>





10月12日(土)KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるり and more…

10月13日(日)Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるり and more…

公演日:2024年10月12日(土)13日(日) 開場10:00 / 開演:12:00

会場:京都梅小路公園 芝生広場(〒600-8835 京都府京都市下京区観喜寺町56−3)

問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888(10:00〜18:00 *日祝休)

オフィシャルサイト: https://kyotoonpaku.net/2024/

[チケット情報]

FC先行受付期間:6月13日(木)18:00〜6月19日(水)23:59

前売り¥11,000(音博シート付)/ 当日¥13,000(音博シート付)

学生チケット:前売り¥8,500(音博シート付)/ 当日¥9,500(音博シート付)

2日間通しチケット¥19,000(音博シート付)/ 2日間通し学生チケット¥15,000(音博シート付)

https://junjoumusuko.com/

ライブ・イベント情報

<くるり ライブハウスツアー2024>

6月13日(木) 東京・渋谷 Club QUATTRO 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp

6月14日(金) 東京・渋谷 Club QUATTRO 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp

6月19日(水) 茨城・水戶 ライトハウス 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp

6月22日(土) 北海道・小樽 GOLD STONE 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:WESS info@wess.co.jp

6月23日(日) 北海道・帯広 MEGA STONE 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:WESS info@wess.co.jp

6月26日(水) ⻘森・Quarter 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:仙台放送エンタープライズ 022-215-4455 (平日11:00 〜 16:00) www.shep.co.jp

6月28日(金) 宮城・仙台 Rensa 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:仙台放送エンタープライズ 022-215-4455 (平日11:00 〜 16:00) www.shep.co.jp

6月30日(日) 山形・ミュージック昭和セッション 開場 17:30 / 開演 18:00

問い合わせ:仙台放送エンタープライズ 022-215-4455 (平日11:00 〜 16:00) www.shep.co.jp

7月5日(金) 新潟・LOTS 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:FOB新潟 TEL:025-229-5000 (平日 11:00~17:00) https://www.fobkikaku.co.jp/

7月7日(日) 石川・金沢 EIGHT HALL 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:FOB金沢 TEL: 076-232-2424 (平日 11:00~17:00) https://www.fobkikaku.co.jp/

7月9日(火) 奈良・EVANS CASTLE HALL 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日・土曜 11:00〜16:00) http://www.kyodo-osaka.co.jp

7月10日(水) 神戶・チキンジョージ 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:キョードーインフォメーション TEL:0570-200-888 (平日・土曜 11:00〜16:00) http://www.kyodo-osaka.co.jp

7月12日(金) 高知・キャラバンサライ 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:DUKE 高松 087-822-2520 (平日11:00~17:00) https://www.duke.co.jp

7月31日(水) 静岡・浜松 窓枠 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ジェイルハウス TEL:052-936-6041 (平日 11:00〜15:00) https://www.jailhouse.jp

8月2日(金) 岐阜・CLUB-G 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ジェイルハウス TEL:052-936-6041 (平日 11:00〜15:00) https://www.jailhouse.jp

8月4日(日) 岡山・YEBISU YA PRO 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:キョードー⻄日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月6日(火) 愛媛・松山 W Studio RED 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:DUKE 高松 087-822-2520 (平日11:00~17:00) https://www.duke.co.jp

8月8日(木) 山口・周南 RISINGHALL 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月10日(土) 熊本・B.9 V1 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月12日(月祝) 鹿児島・CAPARVO HALL 開場 17:15 / 開演 18:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月14日(水) 大分・大分 DRUM Be-0 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:キョードー西日本 TEL:0570-09-2424 (平日・土曜 11:00〜15:00) http://www.kyodo-west.co.jp

8月22日(木) 神奈川・横浜 BayHall 開場 18:15 / 開演 19:00

問い合わせ:ハンズオン・エンタテインメント info@handson.gr.jp

8月31日(土) 沖縄・音市場 開場 17:15 / 開演 18:00



チケット【前売料金】

●スタンディング \6,900(税込)※入場時別途ドリンク代

●学生割引 \5,000(税込)/ 学割対象:大学生OK【入場時学生証提示】※入場時別途ドリンク代

リリース情報

くるり 14thAlbum『感覚は道標』

2023年10月4日(水)発売

配信:https://jvcmusic.lnk.to/qrl_drivenbyimpulse

生産限定盤(2CD+Tシャツ):https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2226.html

通常盤(CD):https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-65873.html

アナログ盤:https://record-day.jp/item_2023/

特設サイト:https://www.jvcmusic.co.jp/quruli14thalbum/

<京都音楽博覧会>は、京都市の中心部に位置する梅小路公園を舞台に、2007年より毎年開催しているくるり主催のイベント。国内外問わず数多くのアーティストを招致し、良質な音楽を届けるのはもちろん、環境・文化・音楽をコンセプトに、くるりのメンバーが厳選した京都のお店を紹介する“音博マーケット”が出店されたり、コンポストを設置しフードエリアで出る食材の使い残しや食べ残しを堆肥に変える取り組みとして“資源がくるりプロジェクト”が実施されたりと、秋の風情を感じつつ、様々な文化の発信・交流点となる一大イベントとして定着してきている。