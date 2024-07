Official髭男dismが、7月30日に放送されたフジテレビ特別番組『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』から「B-Side Blues」のスタジオライブ映像をプレミア公開する。この映像は、本日19時30分からYouTubeにて配信される『ヒゲダン祭り』の放送終了後、そのまま公開。7月30日に放送されたフジテレビ特別番組『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』内のスタジオライブの様子で、メンバー4人が向かい合って演奏する見応えのあるものとなっている。

『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』

地上波放送:7月30日(火)25時30分〜26時30分(関東ローカル)

配信:FODにて7月30日(火)26時30分〜未公開シーンを含む完全版を配信

CS放送:

フジテレビTWOドラマ・アニメ

初回放送:8月28日(水)22時〜22時50分

再放送:9月22(日)23時〜23時50分

フジテレビNEXTライブ・プレミアム

初回放送:9月5日(木)24時10分〜25時

制作:フジテレビ



URL:

https://www.fujitv.co.jp/b_hp/higedan_sp(番組オフィシャルページ)

https://fod.fujitv.co.jp/title/200r(FOD配信ページ)

https://tver.jp/series/srazh5iscg(TVer配信ページ)

https://otn.fujitv.co.jp/higedan/(CS放送番組ページ)

https://higedan.com/(「Official髭男dism」オフィシャルサイト)

メジャー3rdアルバム『Rejoice』

2024年7月24日(水)配信リリース

配信URL:https://HGDN.lnk.to/Rejoice



2024年7月31日(水)CDリリース

予約:https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD



・CD+Blu-ray(PCCA-06302/税込5,720円)

・CD+DVD(PCCA-06303/税込5,720円)

・CD only(PCCA-06304/税込3,520円)



収録内容

[CD]

01.Finder

02.Get Back To 人生

03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)

04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)

05.キャッチボール

06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)

07.I’m home(interlude)

08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)

09.濁点

10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)

11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)

12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)

13.うらみつらみきわみ

14.Chessboard(第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲)

15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』主題歌)

16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)



[Blu-ray,DVD]

OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN

01.Pretender

02.I LOVE...

03.Tell Me Baby

04.Choral A

05.Subtitle

06.parade

07.115万キロのフィルム

08.異端なスター

09.宿命

10.ミックスナッツ

11.Universe

12.Clap Clap

13.破顔

14.ホワイトノイズ

Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR



【販売店舗別オリジナル特典】

Amazon.co.jp:巾着

タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン:クリアマルチポーチ

全国HMV/HMV&BOOKS online:缶マグネット

セブンネットショッピング:トートバッグ

楽天ブックス:アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届け

その他法人:A4クリアファイル

Official髭男dism 旧譜キャンペーン



キャンペーン期間

2024年7月30日(火)より開始〜特典なくなり次第終了いたします。



特典

Official髭男dism オリジナルチケットクリアファイル

期間中に対象店舗にて対象商品ご購入1点につき、特典1点をお渡しいたします。



対象商品

・ラブとピースは君の中(LACD-0251)

・MAN IN THE MIRROR(LACD-0276)

・What’s Going On?(LASCD-0075)

・レポート(LACD-0285)

・エスカパレード(LACD-0293)

・Stand By You EP【通常盤】(PCCA-04717)

・Pretender【通常盤】(PCCA-04785)

・Traveler

[CD+Blu-ray] PCCA-04820 / [CD+DVD] PCCA-04821 / [CD only] PCCA-04822

・Official髭男dism one-man tour 2019@2019.07.08日本武道館

[Blu-ray] PCXP-50739 / [DVD] PCBP-53284 / [CD only] PCCA-04896

・HELLO EP

[CD+DVD] PCCA-04960 / [CD only] PCCA-04961

・Universe

[CD+Blu-ray] PCCA-06010 / [CD+DVD] PCCA-06011

・Editorial

[CD+Blu-ray] PCCA-06055 / [CD+DVD] PCCA-06056 / [CD only] PCCA-06057

・ミックスナッツEP

[CD+Blu-ray] PCCA-06136 / [CD+DVD] PCCA-06137 / [CD only] PCCA-06138

・one-man tour 2021-2022 -Editorial-@さいたまスーパーアリーナ

[CD+Blu-ray] PCXP-50907 / [CD+DVD] PCBP-55590 / [CD only] PCCA-06160

・Chessboard / 日常

[CD+Blu-ray] PCCA-06224 / [CD+DVD] PCCA-06225 / [CD only] PCCA-70563



キャンペーン対象店舗

<Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice ->

2024年

9月20日(金)マリンメッセ福岡A館

9月21日(土)マリンメッセ福岡A館

9月28日(土)大阪城ホール

9月29日(日)大阪城ホール

10月18日(金)ポートメッセなごや第1展示館

10月19日(土)ポートメッセなごや第1展示館

11月12日(火)Kアリーナ横浜

11月13日(水)Kアリーナ横浜

11月19日(火)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

11月20日(水)真駒内セキスイハイムアイスアリーナ



券種/料金

指定席:11,000円(税込)

指定親子席:大人11,000円(税込)・こども5,500円(税込)

『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』は、FODにて地上波の未公開シーンを含む完全版を、そしてTVerで見逃し配信中。スタジオライブ映像に加え、メンバー1人ずつのインタビュー映像、楽曲制作の密着映像など、Official髭男dismの“今”を見ることができる番組となっている。なお、『ヒゲダン祭り』では先日5月7日に全国ラジオ局にて一斉放送された『Official髭男dism Live at Radio』が特別にYouTubeにて全編放送。さらに、『Live at Radio』放送前には、これまでのミュージックビデオや<one-man tour 2021-2022 -Editorial->、<SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN>のライブ映像を特別編成で放送する。