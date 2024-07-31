Official髭男dism、新曲「B-Side Blues」スタジオライブ映像今夜公開
Official髭男dismが、7月30日に放送されたフジテレビ特別番組『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』から「B-Side Blues」のスタジオライブ映像をプレミア公開する。
◆「B-Side Blues」スタジオライブ映像
この映像は、本日19時30分からYouTubeにて配信される『ヒゲダン祭り』の放送終了後、そのまま公開。7月30日に放送されたフジテレビ特別番組『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』内のスタジオライブの様子で、メンバー4人が向かい合って演奏する見応えのあるものとなっている。
なお、『ヒゲダン祭り』では先日5月7日に全国ラジオ局にて一斉放送された『Official髭男dism Live at Radio』が特別にYouTubeにて全編放送。さらに、『Live at Radio』放送前には、これまでのミュージックビデオや＜one-man tour 2021-2022 -Editorial-＞、＜SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN＞のライブ映像を特別編成で放送する。
『Official髭男dism special program “Time to Rejoice”』
配信：FODにて7月30日（火）26時30分〜未公開シーンを含む完全版を配信
CS放送：
フジテレビTWOドラマ・アニメ
初回放送：8月28日（水）22時〜22時50分
再放送：9月22（日）23時〜23時50分
フジテレビNEXTライブ・プレミアム
初回放送：9月5日（木）24時10分〜25時
制作：フジテレビ
URL：
https://www.fujitv.co.jp/b_hp/higedan_sp（番組オフィシャルページ）
https://fod.fujitv.co.jp/title/200r（FOD配信ページ）
https://tver.jp/series/srazh5iscg（TVer配信ページ）
https://otn.fujitv.co.jp/higedan/（CS放送番組ページ）
https://higedan.com/（「Official髭男dism」オフィシャルサイト）
メジャー3rdアルバム『Rejoice』
配信URL：https://HGDN.lnk.to/Rejoice
2024年7月31日（水）CDリリース
予約：https://hgdn.lnk.to/Rejoice_CD
・CD+Blu-ray（PCCA-06302/税込5,720円）
・CD+DVD（PCCA-06303/税込5,720円）
・CD only（PCCA-06304/税込3,520円）
収録内容
[CD]
01.Finder
02.Get Back To 人生
03.ミックスナッツ(TVアニメ『SPY×FAMILY』オープニング主題歌)
04.SOULSOUP(『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』主題歌)
05.キャッチボール
06.日常(日本テレビ「news zero」テーマソング)
07.I’m home(interlude)
08.Sharon(カンテレ・フジテレビ系月１０ドラマ『マウンテンドクター』主題歌)
09.濁点
10.Subtitle(フジテレビ系木曜劇場 『silent』主題歌)
11.Anarchy (Rejoice ver.) (映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』主題歌)
12.ホワイトノイズ(TVアニメ『東京リベンジャーズ 聖夜決戦編』オープニング主題歌)
13.うらみつらみきわみ
14.Chessboard（第90回NHK全国学校音楽コンクール中学校の部課題曲）
15.TATTOO(TBS系金曜ドラマ『ペンディングトレイン―８時２３分、明日 君と』主題歌)
16.B-Side Blues(キリン 午後の紅茶 CMソング)
[Blu-ray,DVD]
OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN
01.Pretender
02.I LOVE...
03.Tell Me Baby
04.Choral A
05.Subtitle
06.parade
07.115万キロのフィルム
08.異端なスター
09.宿命
10.ミックスナッツ
11.Universe
12.Clap Clap
13.破顔
14.ホワイトノイズ
Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR
【販売店舗別オリジナル特典】
Amazon.co.jp：巾着
タワーレコードおよびTOWER mini全店、タワーレコードオンライン：クリアマルチポーチ
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
セブンネットショッピング：トートバッグ
楽天ブックス：アクセサリートレイ ※オリジナル配送パックでお届け
その他法人：A4クリアファイル
Official髭男dism 旧譜キャンペーン
キャンペーン期間
2024年7月30日（火）より開始〜特典なくなり次第終了いたします。
特典
Official髭男dism オリジナルチケットクリアファイル
期間中に対象店舗にて対象商品ご購入1点につき、特典1点をお渡しいたします。
対象商品
・ラブとピースは君の中（LACD-0251）
・MAN IN THE MIRROR（LACD-0276）
・What’s Going On?（LASCD-0075）
・レポート（LACD-0285）
・エスカパレード（LACD-0293）
・Stand By You EP【通常盤】（PCCA-04717）
・Pretender【通常盤】（PCCA-04785）
・Traveler
[CD+Blu-ray] PCCA-04820 / [CD+DVD] PCCA-04821 / [CD only] PCCA-04822
・Official髭男dism one-man tour 2019＠2019.07.08日本武道館
[Blu-ray] PCXP-50739 / [DVD] PCBP-53284 / [CD only] PCCA-04896
・HELLO EP
[CD+DVD] PCCA-04960 / [CD only] PCCA-04961
・Universe
[CD+Blu-ray] PCCA-06010 / [CD+DVD] PCCA-06011
・Editorial
[CD+Blu-ray] PCCA-06055 / [CD+DVD] PCCA-06056 / [CD only] PCCA-06057
・ミックスナッツEP
[CD+Blu-ray] PCCA-06136 / [CD+DVD] PCCA-06137 / [CD only] PCCA-06138
・one-man tour 2021-2022 -Editorial-＠さいたまスーパーアリーナ
[CD+Blu-ray] PCXP-50907 / [CD+DVD] PCBP-55590 / [CD only] PCCA-06160
・Chessboard / 日常
[CD+Blu-ray] PCCA-06224 / [CD+DVD] PCCA-06225 / [CD only] PCCA-70563
キャンペーン対象店舗
https://www.ponycanyon.co.jp/info/54
＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞
9月20日（金）マリンメッセ福岡A館
9月21日（土）マリンメッセ福岡A館
9月28日（土）大阪城ホール
9月29日（日）大阪城ホール
10月18日（金）ポートメッセなごや第1展示館
10月19日（土）ポートメッセなごや第1展示館
11月12日（火）Kアリーナ横浜
11月13日（水）Kアリーナ横浜
11月19日（火）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
11月20日（水）真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
券種／料金
指定席：11,000円(税込)
指定親子席：大人11,000円(税込)・こども5,500円(税込)
関連リンク