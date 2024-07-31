ÈÖÁÈ»Ê²ñ¼Ô¤Î°Õ¸«¤¬¹ñÌ±¤ÎÁí°Õ¡© ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬°ãÏÂ´¶¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡ª¡¿È¿µÕ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó1¨
¡ØÈ¿µÕ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó1¡Ù¡ÊÍÎ²ð¸¤/KADOKAWA¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´23²ó¡Û¸½Âå¼Ò²ñ¤Ë¡¢¤â¤·¤³¤ó¤Ê¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤¿¤é¡Ä¡£ºòº£¤ÎÏÄ¤ÊÊóÆ»¤ò¡¢Ã¯¤â¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç°ðºÊ¤Î¤è¤¦¤Ë´Ó¤¯¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡¦¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¡£¾¯¤·¤Ç¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÂæËÜÌµ»ë¤Ç¥º¥Ð¥º¥Ð¤È°Û¤ò¾§¤¨¤ë¡£¡ÖÊÐ¤Ã¤¿ÊóÆ»¤ÇÀ¸¤¸¤ëíÂíà¤ÈÎÞ¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¤ò¶»¤Ë¡¢Èà¤Ïº£Æü¤âÀ¤Áê¤ò»Â¤ë¡ª ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÄË²÷¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ØÈ¿µÕ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¥¨¥ó¥É¥¦¤µ¤ó¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª