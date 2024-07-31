Intel次期Core Ultraプロセッサ「Lunar Lake」が9月3日発表へ - ベルリン「IFA 2024」でお披露目
米Intelは7月30日（現地時間）、同社が準備している次期プロセッサシリーズ、開発コード「Lunar Lake」をドイツ・ベルリンで開催予定の「IFA 2024」で正式発表すると明らかにした。
Intel次期Core Ultraプロセッサ「Lunar Lake」が9月3日発表へ - ベルリン「IFA 2024」でお披露目 image credit:Intel cooporation
Lunar Lakeは、Intel Core Ultraシリーズへとリブランドされてから2世代目となるモバイル向けプロセッサシリーズ。今回からパッケージ内にメモリまで混載している点が特徴で、CPUやGPU、NPUにも大幅に手が加えられている。Microsoftが提唱する「Copilot+ PC」にもLunar Lakeから準拠すると目されており、SnapdragonシリーズやRyzen AI 300 HXシリーズに続く形になる。
ベルリンで開催予定の「IFA 2024」では基調講演が行われ、Intel Newsroomから視聴可能だ。
Intel次期Core Ultraプロセッサ「Lunar Lake」が9月3日発表へ - ベルリン「IFA 2024」でお披露目 image credit:Intel cooporation
ベルリンで開催予定の「IFA 2024」では基調講演が行われ、Intel Newsroomから視聴可能だ。