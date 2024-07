9月22日(日)、23日(月・祝)の2日間、兵庫県伊丹市昆陽池公園にて開催される関西最大級の無料ローカルフェス『ITAMI GREENJAM’24』の最終出演者が発表された。

今回解禁となったのは、ドミコ、忘れらんねえよ、三宅洋平(犬式)、ガガガSP、Michael Kaneko、nayuta、ツキサケなど全エリア全ステージの出演者を一気に36組が解禁となった。

9月22日(日)day1

GEZAN /田島貴男(Original Love) /ドミコ/ nayuta/フラワーカンパニーズ/Michael Kaneko / ミラクルひかる / ツキサケ/ついったー東方部 (from FootRock Fes) / ぽてさらちゃん。 (GAGAFEST(ガガフェス) )/てら(bandset) / 井上歓喜/ 奥村由希&カズ兄/ ナカタフミオとビッグランブリングバンド/マタタビ/泥団子晴/ THE SAME TOWNS / MIYACii with 30BAND/ 華月/ naf ORACLE / 勝/ Yazirushi↑

9月23日(月祝)day2

ガガガSP / GOING UNDER GROUND /下津光史(踊ってばかりの国) / 水曜日のカンパネラ/三宅洋平(犬式)/ MOROHA / 忘れらんねえよ/ 伊丹吹奏楽の集い選抜/D'ypcys (from FootRock Fes) / モンキーサイクル (from FootRock Fes)/CHUGE / 宮野道場 伊丹支部/ ONEDER/ 麻倉TEMPO/ MOJAH/砂利BOYS/ ハイグレードピーマンズ/ ARMOR&EARTH ROCKAZ/UNIQUE LANCE/ Yazirushi↑

本イベントの長期的な継続を見据え来場参加者にも協力をお願いしたいとの想いから「サポーターパス制」を導入した入場方式で開催される。サポーターパスとして協力する事で、イベントからの恩返しとしてLIVE前エリアへの入場に加え、西成を拠点にユニークなビール造りを行う「Derailleur Brew Works(ディレイラ ブリュー ワークス)」によるイベントオリジナルビールなどの返礼品をイベント当日に配られる予定となっている。