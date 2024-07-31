¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼àÁíÁªµóá1°Ì¤Ë´î¤Ó¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×ºÆ³«¸å¤âÌöÆ°ÀÀ¤¦
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Îº°ÌîÏÂÌé¤¬31Æü¡¢8·î7Æü¤ËºÆ³«¤µ¤ì¤ë¥ê¡¼¥°Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤ÏÀÚ¤ìÌ£±Ô¤¤¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç2¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò±é½Ð¤·¡¢¼«¿È¤â¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î4ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤ÎÉôÊ¬¤¬¼«Ê¬¤Ï¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¹ç·×¤Ç15°Ê¾å¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤Æ¥×¥ì¡¼¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£
¡¡º°Ìî¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç½é¤á¤Æ1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£·ë²ÌÈ¯É½¤µ¤ì¤¿28Æü¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤òÈ¯Ç®¤Ê¤É¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¡£¡Ö1°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅêÉ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¡Ö¥Ô¥Ã¥ÁÆâ¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ÎÅêÉ¼¤À¤È»×¤¦¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¤¿¤À¡Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ï¡Ê¹¶·â¤Î¡ËÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»²²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤âÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ÆÀÅÀ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤È¤Îº¹¤âÎäÀÅ¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤Ï¾å°Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤ÏÃæÃÇÁ°¤Ë3Ï¢ÇÔ¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ35¤Î8°Ì¤Ë¡£ÌÜÉ¸¤Î6°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ëCÂçºå¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹2¤Ç¡¢Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º°Ìî¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤òÁê¼ê¡Ê¤Î¼éÈ÷¡Ë¤¬¾Ã¤·¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬¤¤¤«¤Ë¾Ã¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤«¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤âÂ¾¤ÎÊýË¡¤Ç¹¶¤á¤ë·Á¤ò2¡¢3¸Ä¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤¤È¾å°Ì¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ï¢·¸ÌÌ¤â¸Ä¿Í¤âÀºÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤È¡¢31Æü¤Ë´ç¤ÎÁãµåµ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ç¤Ï¥×¥ì¡¼¤Î¹ç´Ö¤ËÄ¹Ã«Éô´ÆÆÄ¤ä¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë°Õ¸«¤ò½Å¤Í¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µï»Ä¤êÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌµ»ö²óÉü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë8·î7Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¾ÅÆîÀï¤Ë¤ÏÎ×¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¡ÖÇîÂ¿¤Î¥á¥Ã¥·¡×¤¬ºÆ³«¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤·¤Æ¹¶·â¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊËö·ÑÃÒ¾Ï¡Ë