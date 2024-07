阪急電鉄は「トムとジェリー×阪急電車」コラボレーション企画を実施します。期間は2024年8月23日(金)〜2025年3月27日(木)。

「トムとジェリー」はネコのトムとネズミのジェリーが追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディアニメで、来年2025年に85周年を迎えます。

今回のコラボ企画ではラッピング列車の運行や1日乗車券の発売、スタンプラリーの開催、コラボレーショングッズの販売などが予定されています。

ラッピング列車「トムとジェリー号」

ラッピング列車イメージ

期間中、神戸線・宝塚線・京都線の各線に1編成ずつ、計3編成(1000系と1300系)のラッピング列車が登場します。

1両目と8両目には、トムとジェリーたちが阪急沿線の観光スポットへおでかけする様子をデザイン。オリジナルデザインのヘッドマークも掲出するということです。

ラッピング列車の乗務員室には、阪急電車をイメージしたマルーンカラーの制服を着たトムとジェリーたちのぬいぐるみが添乗します。

他にもオリジナルデザインの車内ポスターやステッカー、オリジナルムービーの放映など、コンテンツが盛り沢山のラッピング列車となっています。

また、子会社の能勢電鉄では9月4日から一部列車へのオリジナルヘッドマークの掲出やフォトスポットの設置を行います。

ラッピングバスの運行

阪急バスの一部路線で、マルーンカラーのラッピングバスを運行します。尼崎・伊丹エリアは2024年8月23日(金)から、千里エリアは8月26日(月)から登場。外装・内装デザインは両エリアで異なるようです。

TOM and JERRY×HANKYU 阪急電車・阪急バス全線1日乗車券

一部を除き阪急電車全線・阪急バスが乗り放題となる「TOM and JERRY×HANKYU 阪急電車・阪急バス全線1日乗車券」が2種類(阪急版、能勢版)発売されます。

今回の企画の中で行われるスタンプラリーの参加にも便利な乗車券だということです。

◆1日乗車券の詳細

[発売期間・有効期間]

9月4日(水)〜11月25日(月)

[発売価格]

【阪急版】大人1,400円、小児700円

【能勢版】大人1,700円、小児850円

[発売箇所]

【阪急版】

ごあんないカウンター

(所在駅:大阪梅田、十三、塚口、西宮北口、夙川、神戸三宮、豊中、石橋阪大前、川西能勢口、宝塚、淡路、北千里、茨木市、高槻市、桂、京都河原町)

・阪急京都観光案内所・河原町

【能勢版】

・川西能勢口ごあんないカウンター、山下駅

[有効区間]

【阪急版】

・阪急電車全線(神戸高速線を除く)

・阪急バス全線(深夜バス・コミュニティバス※など一部路線を除く)

※長岡京市はっぴぃバス、向日市ぐるっとむこうバス、箕面市オレンジゆずるバス、吹田市すいすいバス、うめぐるバス、西宮市さくらやまなみバス、猪名川町ふれあいバス、清荒神線、市立吹田サッカースタジアム線、宝塚すみれ墓苑線、長尾山霊園線、その他催事輸送

【能勢版】

・阪急版の有効区間に加え、能勢電車全線

スタンプラリー開催

期間中に阪急沿線をめぐり、「トムとジェリー×阪急電車」のスタンプを集めて景品がもらえるスタンプラリーを開催します。期間は9月4日(水)〜11月25日(月)の10時〜20時、参加費は無料です。

上記「1日乗車券」の項に記載の「ごあんないカウンター」所在駅などで9月4日からスタンプ台紙を配布。これを受け取り、「神戸三宮駅、宝塚駅、阪急西宮ガーデンズ、ベルフローラ・かわにし、エミル高槻、阪急京都観光案内所・河原町」の6箇所のうち、任意の4箇所のスタンプを集めましょう。

ゴールポイントとなる「阪急三番街 北館地下1階 キデイランド大阪梅田店 メインレジ付近」でスタンプ台紙を提示すると、参加賞のオリジナルカードケースを受け取れます。「Wチャンス賞」も用意されていますので、応募方法等詳細は特設サイトでご確認ください。

グルメやグッズなど、気になる企画が続々!

このほかにも、様々な企画が予定されています。

・スタンプスポットにフォトスポットを設置

・コラボレーショングッズの発売(9月11日〜)、ノベルティの進呈(数量限定)

・コラボレーションフードの発売(9月4日〜)

・阪急三番街UMEDA FOOD HALLの装飾(9月4日〜)

・HEP FIVE 観覧車の装飾(10月4日〜31日)

・阪急うめだ本店でトムとジェリー85周年記念展(9月4日〜23日)

阪急電鉄では半ば恒例となった大規模なコラボ企画です。阪急ファン、「トムとジェリー」ファンの方々は必見ですよ。

TOM AND JERRY and all related characters and elements (c) & (TM) Turner Entertainment Co. (s24)

(c)Hankyu Corp.