くるり主催の音楽イベント『京都音楽博覧会2024 in 梅小路公園』の出演者第1弾が発表された。

初日の10月12日に出演が決定したのは、KIRINJI、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN、羊文学、くるりの5組。そして、2日目の10月13日は、Daniele Sepe & Galactic Syndicate、玉井詩織(ももいろクローバーZ)feat. 武部聡志、milet、くるりの4組が出演する。また、両日程ともに追加出演者も続報にて発表予定だ。なお、チケットは本日よりオフィシャル2次先行受付がスタートしている。

(文=リアルサウンド編集部)