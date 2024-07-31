2024年7月19日から21日にかけて京都みやこめっせで開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」。BitSummit実行委員会は、3日間の総来場者数を発表しました。

過去最高の来場者数を記録

3日間の総来場者数は3万8333人と、昨年の2万3789人を上回る過去最高の記録を達成しました。内訳は下記のとおり。

7/19（金）ビジネスデイ

5919人

7/20（土）一般公開（初日）

1万8305人

7/21（日）一般公開（2日目）

1万4109人

会期中は270の出展者がブースを構え、会場は大きなにぎわいを見せていました。当日のライブ配信や、わいわい氏による14時間耐久生配信などのアーカイブ映像は特設サイトから視聴することができます。

BitSummit Drift特設サイト

https://bitsummit.org/12th/[リンク]

アワード8部門を発表

最終日には優秀出展作品を表彰する「BitSummitアワード」を発表しています。こちらも授賞式の模様がアーカイブから視聴可能。

VERMILLION GATE AWARD / 朱色賞＜大賞＞ 受賞作品

受賞作品：『CASSETTE BOY』

開発：Wonderland Kazakiri inc, INTERNATIONAL AWARD / インターナショナルアワード賞 受賞作品

受賞作品：『九日 Nine Sols』

開発：RedCandleGames INNOVATIVE OUTLAW AWARD / 革新的反骨心賞 受賞作品

受賞作品：『Bionic Bay』

開発：Psychoflow Studio, Mureena Oy EXCELLENCE IN GAME DESIGN AWARD / ゲームデザイン最優秀賞 受賞作品

受賞作品：『No Case Should Remain Unsolved（未解決事件は終わらせないといけないから）』

開発：Somi VISUAL EXCELLENCE AWARD / ビジュアルデザイン最優秀賞 受賞作品

受賞作品：『Gloomy Juncture』

開発：Subtales Studio EXCELLENCE IN SOUND DESIGN AWARD / オーディオデザイン最優秀賞 受賞作品

受賞作品：『SONOKUNI』

開発：DON YASA CREW POPULAR AWARD / ポピュラーセレクション賞 受賞作品

受賞作品：『チンアナGo!』

開発：三匹のあなご BitSummit ゲームジャム アワード

受賞作品：『BANg BANg Streaming』

開発：W-12 ビットキッズアワード

受賞作品：『すし処 Wabisabi』

開発：ITAMAE STUDIO

来年の開催も決定

2025年の開催も決定しています。開催期間は2025年7月18日（金）〜20日（日）の3日間です。