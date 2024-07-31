インディーゲームの祭典「BitSummit Drift」来場者数は3日間合計で3万8333人を記録
2024年7月19日から21日にかけて京都みやこめっせで開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit Drift」。BitSummit実行委員会は、3日間の総来場者数を発表しました。
過去最高の来場者数を記録
3日間の総来場者数は3万8333人と、昨年の2万3789人を上回る過去最高の記録を達成しました。内訳は下記のとおり。
7/19（金）ビジネスデイ
5919人
7/20（土）一般公開（初日）
1万8305人
7/21（日）一般公開（2日目）
1万4109人
会期中は270の出展者がブースを構え、会場は大きなにぎわいを見せていました。当日のライブ配信や、わいわい氏による14時間耐久生配信などのアーカイブ映像は特設サイトから視聴することができます。
BitSummit Drift特設サイト
https://bitsummit.org/12th/[リンク]
アワード8部門を発表
最終日には優秀出展作品を表彰する「BitSummitアワード」を発表しています。こちらも授賞式の模様がアーカイブから視聴可能。
VERMILLION GATE AWARD / 朱色賞＜大賞＞ 受賞作品
受賞作品：『CASSETTE BOY』
開発：Wonderland Kazakiri inc,
INTERNATIONAL AWARD / インターナショナルアワード賞 受賞作品
受賞作品：『九日 Nine Sols』
開発：RedCandleGames
INNOVATIVE OUTLAW AWARD / 革新的反骨心賞 受賞作品
受賞作品：『Bionic Bay』
開発：Psychoflow Studio, Mureena Oy
EXCELLENCE IN GAME DESIGN AWARD / ゲームデザイン最優秀賞 受賞作品
受賞作品：『No Case Should Remain Unsolved（未解決事件は終わらせないといけないから）』
開発：Somi
VISUAL EXCELLENCE AWARD / ビジュアルデザイン最優秀賞 受賞作品
受賞作品：『Gloomy Juncture』
開発：Subtales Studio
EXCELLENCE IN SOUND DESIGN AWARD / オーディオデザイン最優秀賞 受賞作品
受賞作品：『SONOKUNI』
開発：DON YASA CREW
POPULAR AWARD / ポピュラーセレクション賞 受賞作品
受賞作品：『チンアナGo!』
開発：三匹のあなご
BitSummit ゲームジャム アワード
受賞作品：『BANg BANg Streaming』
開発：W-12
ビットキッズアワード
受賞作品：『すし処 Wabisabi』
開発：ITAMAE STUDIO
来年の開催も決定
2025年の開催も決定しています。開催期間は2025年7月18日（金）〜20日（日）の3日間です。
BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）開催概要
名称：BitSummit Drift（ビットサミット ドリフト）
日程：2024年7月19日（金）〜7月21日（日）
主催：BitSummit 実行委員会
一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）
(キュー・ゲームス/ピグミースタジオ/Skeleton Crew Studio/BlackSheep Consulting)
京都府
共催：KYOTO CMEX
制作：オリコム
BitSummit
http://bitsummit.org/