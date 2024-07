吉川晃司と布袋寅泰の伝説のユニット・COMPLEXが、令和6年能登半島地震の被災地の復旧・復興のため、5月15・16日に開催した東京ドーム公演『COMPLEX 東京ドームLIVE 2024 〜日本一心〜』が、8月3日にWOWOWで“全曲”放送・配信されることが決定した。WOWOW独占で8月3日にオンエアされることは既報だったが、今回新たに、アンコールを含めた全パフォーマンス楽曲が放送・配信することが発表された。あわせてオンエア楽曲リストも公開となった。

WOWOWでは3ヶ月連続でCOMPLEXを特集。9月8日(後6:00)には2011年に東日本大震災復興支援のために開催した東京ドーム公演『COMPLEX 20110730 日本一心』を、10月(日時未定)には1990年に突然の活動停止が決まり開催された同所での公演『COMPLEX 19901108』を放送・配信する。■『COMPLEX 東京ドームLIVE 2024 〜日本一心〜』オンエア楽曲リスト01. BE MY BABY02. PRETTY DOLL03. CRASH COMPLEXION04. NO MORE LIES05. 路地裏のVENUS06. LOVE CHARADE07. 2人のAnother Twilight08. MODERN VISION09. そんな君はほしくない10. BLUE11. Can’t Stop The Silence12. CRY FOR LOVE13. DRAGON CRIME14. HALF MOON15. ROMANTICA16. PROPAGANDA17. IMAGINE HEROES18. GOOD SAVAGE19. 恋をとめないで20. MAJESTIC BABY【アンコール】EN1. 1990EN2. RAMBLING MANWEN1. CLOCKWORK RUNNERSWEN2. AFTER THE RAIN