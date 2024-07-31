·ë¾ë¿¿°ìÏº»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ö»»¿ô¤ÎÊ¸¾ÏÌäÂê¤Ã¤ÆÌ·½â¤À¤é¤±¡£¤½¤Î´¶³Ð¤òºîÉÊ¤ËÀ¸¤«¤·¤¿¡×½é¤Î»ùÆ¸½ñ¤ÏÂç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆæ²ò¤¥ß¥¹¥Æ¥ê
¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¡Ê¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤¬Îß·×50ËüÉôÄ¶¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¤¤¤ÞºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¾®Àâ²È¡¦·ë¾ë¿¿°ìÏº»á¡£ºÇ¿·ºî¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤½ÉÂê¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¤¿¤á¤ÎÆæ²ò¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡×¡£½é¤Î»ùÆ¸½ñ¤ËÄ©Àï¤·¤¿·ë¾ë»á¤Ë¤ªÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
·ë¾ë¿¿°ìÏº¡Ö¼«ºî¤Ï¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¡×ZÀ¤Âå¤Î¡Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ï¸å¤í¤«¤éÆÉ¤à¡×ÂÐºö¤ÏËÜµ¤¤ÇÌÏº÷Ãæ¤À¤È¸ì¤ë¡¢Èà¤Î¹©É×¤È¤Ï¡Ò¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ó
¡½¡½¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤½ÉÂê¡Ù¡¢Ææ¤ÎÅ¾¹»À¸¡¦¥Ê¥¤¥È¥¦¥«¥ó¥Ê¤¬½ÐÂê¤¹¤ë»»¿ô¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ÈËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¡¦Åì±À¿ôÅÍ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤Õ¤Ä¤¦¤Ë²ò¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ë¾ë¿¿°ìÏº¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢·ë¾ë¡Ë¡§ÁÀ¤¤¤É¤ª¤ê¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤µ¤ó¤«¤é»ùÆ¸½ñ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤´°ÍÍê¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Õ¤À¤óËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤»Ò¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»»¿ô¤ÎÊ¸¾ÏÂê¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¿È¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢¤Ò¤Ã¤«¤±¥¯¥¤¥º¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥À¥Ö¥ë¤ÎÆæ²ò¤Í×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½Âç¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌäÂê¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
·ë¾ë¡§¤½¤³¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢»»¿ô¤ÎÊ¸¾ÏÂê¤Ã¤ÆÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤¿¤éÌ·½â¤À¤é¤±¤À¤è¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»Ò¤É¤â¤Î»þ¤«¤éËÍ¼«¿È¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖÊ¬Â®50¥á¡¼¥È¥ë¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿A¤¯¤ó¤ò30Ê¬¸å¤ËB¤¯¤ó¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÎ¹¿Í»»¤Ç¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÊâ¤¯Â®ÅÙ¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤½¤â¤½¤â±Ê±ó¤ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤ÇÊâ¤±¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¡©¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢¡Ö50ËÜ¤Î±ôÉ®¤ò6¿Í¤ÇÊ¬¤±¤ë¾ì¹ç¡Ä¡Ä¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë!?¤È¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤ê¤ó¤´¤È¤ß¤«¤ó¤Î¿ô¤¬Â¤ê¤Ê¤¤ÌäÂê¤Ë¡¢¡Ö¿Í¿ôÊ¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤±¤è¡×¤È»×¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
·ë¾ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ô³ØÅª»×¹Í¤òÃÃ¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤Ï½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç²ò¤¯¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤½¤Î´¶³Ð¤òºîÉÊ¤ËÀ¸¤«¤»¤Ð¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤Ã¤«¤±¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¿ô³ØÅª»×¹Í¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÌäÂê¤ò²ò¤«¤»¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¸½¼Â¤â¤¢¤ë¤è¤Í¡©¡×¤È°ìÊâÀè¤ò¹Í¤¨¤µ¤»¤ë¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÁÖ²÷´¶¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Ø¤Ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·ë¾ë¡§¤½¤Îµ¿¤¤¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤¬¼ÂÀ¸³è¤Ç¤É¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¼«¿È¡¢¡Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢Â¦¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¥¯¥»¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®Àâ¤¬½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤é¼Ð¤Ë¤«¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ä¤¢¤é¤ÐÃ¯¤«¤ò¤Ò¤Ã¤«¤±¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ªÀ¤¼¤Ë¤âÀ³Ê¤¬¤¤¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò½ñ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤ÈºÇ¶á¤Ç¤Ï¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½é¤Î»ùÆ¸½ñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·ë¾ë¡§¤¢¤Þ¤êÆñ¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¾®³ØÀ¸¤¬³Ø½¬¤¹¤ëÄøÅÙ¤Î»»¿ô¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤Î²áµî¤ò¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¼ê¤òÈ´¤«¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¿¤Ö¤óËÍ¤¿¤Á¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¤ÆÊª»ö¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤Õ¤À¤óËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ï¡¢Âç¿Í¸þ¤±¤Î¾®Àâ¤ò½ñ¤¯¤È¤¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡£
¡½¡½¤½¤Î°Õ¼±¤Ï¡¢ºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ë¾ë¡§¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¤³¤í¤Ï¡¢ÀµÄ¾¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2ºîÌÜ¡¢3ºîÌÜ¤È½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¹¤¤ÁØ¤ËÊª¸ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¿Ê³Ø¹»¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¹¥´ñ¿´¤Î²¢À¹¤ÊÍ§¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æü¾ïÅª¤ËÆÉ½ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¡£¿·Ä¬¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼Âç¾Þ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÅìÂç¤ÎÆ±µéÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éÄ¾ÌÚ¾Þ¤Ë±þÊç¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£±þÊçÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤ËÜ¤òÆÉ¤à¿Í¤ÈÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Î´Ö¤Ë¤Ï³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½ÆÃ¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¼ÂÍÑ½ñ°Ê³°¤ÏÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
·ë¾ë¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Àº¬¤ò¤¤¤«¤ËÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¤«¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¹Í¤¨Â³¤±¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆÉ½ñ¿Í¸ý¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤â¤¤¤Æ¡£³¤³°Ê¸³Ø¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢½øÈ×¤Ç°ìÂ²¤ÎÎò»Ë¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¼«¿È¤Ï¹¥¤¤À¤±¤ì¤É¡¢½ñ¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤ÊÂêºà¤ò½¦¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¡¢ËÁÆ¬¤Ç°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤òµ¯¤³¤¹¤«¡¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥®¥ß¥Ã¥¯¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¡¢ËÍ¤Îºî²È¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤ß¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤Î¶¯¤ß¤ò¤µ¤é¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤ò°Õ¼±Åª¤Ë¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
·ë¾ë¡§ËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤Ç±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¤±¤É¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤É¤ó¤Ê»ö¾Ý¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï¡¢ÆÉ½ñ¤Î³Àº¬¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ø¡ô¿¿Áê¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡Ù¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Î¤â¡¢¤Õ¤À¤óËÜ¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤âÏÃÂê¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤Âêºà¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½º£ºî¤â¡¢¤Þ¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ø¤ä¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤½ÉÂê¡Ù¤«¤é¤·¤Æ¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤ÆÆæÂ¿¤Å¾¹»À¸¤Î¥«¥ó¥Ê¡¢À¤´Ö¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤ë²øÅð¤ÎÀµÂÎ¡¢Ä®¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÂ¸ºß¡¦Ëâ½÷¤Ð¤¢¤È¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤¬»³À¹¤ê¤Ç¤¹¡£
·ë¾ë¡§¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤è¤ê°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢»»¿ô¤ÎÌäÂê¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Þ¥ó¥¬¤¬ÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¸í»»¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Á¤Ð¤ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
·ë¾ë¡§º£ºî¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Ëè²ó¾®Àâ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥Í¥¿¤Ð¤é¤·¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ÷Ï¤Éß¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¡£¤À¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Ê¤¬½ÐÂê¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Î¤É¤³¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆþ¤ì¤ë¤«¡¢¤É¤¦¤¤¤¦½ñ¤¤Ö¤ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ã¤ÈÆÉ¤ßÈô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥é¥¹¥È¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¼«¿È¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤òÆÉ¤à¤È¤¤Ë¡Ö»Å³Ý¤±¤ò¸«ÇË¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¡ª¡×¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤·¡¢ÆÉ¼Ô¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂç¶Ä¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ææ²ò¤¤ò¤¹¤ëÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¿·¾ðÊó¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥é¥¹¥È¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÄø¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È»Å¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤Î±öÇß¤¬ËÜºî¤âÀäÌ¯¤Ç¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤½¤³¤È¤½¤³¤¬·Ò¤¬¤ë¤È¤Ï¡ª¡×¤Î¶Ã¤¤â¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
·ë¾ë¡§¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥«¥ó¥Ê¤È¿ôÅÍ¡¢¤½¤ì¤«¤é¹ÒÊ¿¤Î3¿Í¤Ç¸ø±à¤Î¥Ü¡¼¥È¤Ë¾è¤ê¤Ë¤¤¤¯¾ìÌÌ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Î®¿å»»¤ÎÌäÂê¤ò²ò¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë¤Ã¤Ý¤¤¤ï¤¯¤ï¤¯´¶¤¬É½¸½¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤¢¤È¡£
¡½¡½½ÐÂê¼Ô¤Î¥«¥ó¥Ê¤È²óÅú¼Ô¤Î¿ôÅÍ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Î¹ÒÊ¿¤â²Ã¤¨¡¢3¿ÍÁÈ¤ÎÊª¸ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
·ë¾ë¡§¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡©¡¡¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡¢¤½¤Î¤Û¤¦¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡£¿Í´Ö´Ø·¸¤¬°ìÂÐ°ì¤Ç´°·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥«¥ó¥Ê¤¬Å¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¤Þ¤Ç¤Î¿ôÅÍ¤Ë¤Ï¡¢°ì½ï¤Ë¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤¿Í§Ã£¤¬¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¡£2¿Í¤Î¾¡Éé¤ËÃã¡¹¤òÆþ¤ì¤ë¹ÒÊ¿¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢Êª¸ì¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤¿¤Ö¤óÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ÒÊ¿¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡¢´¶¾ð°ÜÆþ¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡½¡½É½»æ¤Ë¤Ï¡Ö»»¿ô¥Ð¥È¥ëÊÔ¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Äº£¸å¡¢¤Û¤«¤Î²ÊÌÜ¤Ç¥Ð¥È¥ë¤¹¤ëÆü¤â¡©
·ë¾ë¡§¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£Á´Á³»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤±¤É¡Ö¹ñ¸ìÆÉ²òÊÔ¡×¡ÖÍý²Ê¼Â¸³ÊÔ¡×¤Ê¤é¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¶µ²ÊÊÌ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤È¤â¡¢²ÆµÙ¤ßÊÔ¤ä½¤³ØÎ¹¹ÔÊÔ¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤è¤¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤É¤¦¤¤¤¦Âêºà¤Ë¤»¤è¡¢ÆÉ¤à¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ÎÎ¢¤ò¤«¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á¤¿¤Á¤Ð¤Ê¤â¤â¡¡»£±Æ¡áÅçËÜ³¨Íü²Â