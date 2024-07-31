¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¡¢¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î²ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿á¤¯
¡¡Âç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿DC±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¡£¿Íµ¤¶Ê¤äÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¸¥å¡¼¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¶á¤¤ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¼ç±é¤Î¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ï»£±Æ¤Ç½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¡¢¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿á¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ï¿ë¤Ë¡Ú´°Á´¡Û¤È¤Ê¤ë¡½¡½ºÇ¿·Í½¹ð
¡¡¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥Û¥¢¥¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙEmpire¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿á¤¤À¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤·¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Óñ¤¯¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¢¥¥ó¤À¤¬¡¢¥¬¥¬¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£¡Ö´¶¤¸¤ë¤Þ¤Þ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÎÉ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ê¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¬¥¬¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÎø¿Í¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¡¿¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Â¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö³§¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Í¡¼¥à¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡£»ä¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é2Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹´ÆÆÄ¤¬Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤âÃ´Åö¡£¥Û¥¢¥¥ó¤È¥¬¥¬¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥½¥ó¡¢¥¶¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ä¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¤Ï10·î11Æü¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤Ï¿ë¤Ë¡Ú´°Á´¡Û¤È¤Ê¤ë¡½¡½ºÇ¿·Í½¹ð
¡¡¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤ë¥Û¥¢¥¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙEmpire¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¡ÖËÍ¤¬½é¤á¤Æ²Î¤Ã¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¿á¤¤À¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£µ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿¤·¡¢¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥¬¥¬¤Ï¡¢¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¤ÎÎø¿Í¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¡¿¥ê¡¼¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦Â¦ÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤½¤¦¤À¡£¡Ö³§¤Ï»ä¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Í¡¼¥à¤Î¥ì¥Ç¥£¡¼¡¦¥¬¥¬¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡¤¢¤ì¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ç¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¡£»ä¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤À¤«¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î»ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¡¼¤È¤·¤Æ²Î¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¤Ï¡¢Á°ºî¤«¤é2Ç¯¸å¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢¥Ï¡¼¥ì¥¤¡¦¥¯¥¤¥ó¤È¤Î´Ø·¸¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹´ÆÆÄ¤¬Á°ºî¤ËÂ³¤¤¤Æ¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤ê¡¢¶¦Æ±µÓËÜ¤âÃ´Åö¡£¥Û¥¢¥¥ó¤È¥¬¥¬¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥¥ã¥µ¥ê¥ó¡¦¥¡¼¥Ê¡¼¤ä¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥°¥ê¡¼¥½¥ó¡¢¥¶¥¸¡¼¡¦¥Ó¡¼¥Ä¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¥¸¥ç¡¼¥«¡¼¡§¥Õ¥©¥ê¡¦¥¢¡¦¥É¥¥¡Ù¤Ï10·î11Æü¸ø³«¡£