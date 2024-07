「Be With You 〜いま、会いにゆきます」

「愛の不時着」(2019年)で共演したヒョンビンとの結婚から2年。第1子を出産後、芸能活動を再開させたソン・イェジンは、「第28回富川(プチョン)国際ファンタスティック映画祭」(7月4日〜14日開催)の俳優特別展に選ばれ、記者会見やトークショーに出席。夫・ヒョンビンとの結婚理由についても"運命"という言葉を用いて率直に明かすなど、年齢を重ねた"ありのままの自分"をオープンに語る自然体の美しさに、改めて注目が集まっている。

日本中に第一次韓流ブームを巻き起こした"四季シリーズ"の第3作「夏の香り」(2003年)で脚光を浴びたイェジンが、日本でも広く知られるようになったのは、実力派スター、チョン・ウソンと共演した映画「私の頭の中の消しゴム」(2004年)の記録的ヒットがきっかけ。

イェジンが演じた社長令嬢スジンと夫・チョルス(ウソン)の絆は"運命の愛"そのもの。若年性アルツハイマー症により、徐々に記憶が失われていく中、チョルスを想い続けるスジンの深い愛情を全身全霊で体現した彼女の清廉な美しさを、いまだに記憶している...という人も多いのではないだろうか。

そんなイェジンが、同じように夫婦の運命的な絆を体現した作品が、映画「Be With You 〜いま、会いにゆきます」(2018年)。サブタイトルからわかるように、竹内結子&中村獅童の主演で映画化された市川拓司のベストセラー小説「いま、会いにゆきます」を韓国で再映画化した作品だ。

「雨の季節に戻ってくるから」と言い残し、この世を去った妻・スアが、1年後の雨の季節に、夫・ウジンの前に再び姿を現す...というファンタジックなストーリー。イェジンは、竹内結子が演じた妻・澪を韓国版に置き換えた"スア"役。夫・ウジン役には、「バリでの出来事」(2004年)や「ごめん、愛してる」(2004年)など、日本でも人気の高いソ・ジソブが起用された。

記憶を失い、ウジンが誰かさえ覚えてないスアが、「覚えてないけど、気になるの。馴れ初めを教えて」と尋ねたことで、物語は静かに動き出す。ウジンの思い出話に耳を傾け、ぎこちなく手を握ってその手のぬくもりを感じながら、2人は夫婦の絆をもう一度育てていく。

"知らない人"から"愛する夫"へと変化する複雑な感情を、イェジンが繊細に表現している。その感情の移ろいはあまりにも自然で、これは"2人が新しい恋を一から育てる話"ではなく、"スアが運命の絆を取り戻す物語なのだ"と腑に落ちる。

一方で、竹内結子が20代前半で演じた日本版に対し、イェジンは当時30代半ば。年齢を重ねたからこその空気感と、ヒロインの母性がより強く感じられるのも韓国版の特徴といえる。韓国版で描かれる息子・ジホの学芸会シーンでは、「僕は、パパを守ってみせる。ママとそう約束した」と堂々と口にしたジホに、涙で顔をぐちゃぐちゃにしながら拍手するスアの姿にグッとくる。

共に過ごした数週間の間に、スアが夫婦の絆だけでなく母性も取り戻したことが、その表情からはっきりと伝わってくる。

スアとウジンの馴れ初めエピソードも回想シーンでじっくりと描写。スアが"雲の国"から戻ってきた理由もこの回想シーンにカギが隠されているわけだが、イェジン自身が演じるミニスカート姿の20代のスアも、とってもチャーミング。妻の顔、母の顔とはまた違った魅力を披露している。母になったイェジンの復帰作が待たれる今、彼女が演じた"運命の愛"の物語に改めて注目してみたい。

文=酒寄美智子

