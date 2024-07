8月2日から名古屋で始まる「世界コスプレサミット」を前に、7月31日、名古屋市の河村たかし市長が『ベジータ』のコスプレで参加者を出迎えました。



世界コスプレサミットが開催される前のコスプレは毎年恒例となっていて、河村市長は31日、人気漫画『ドラゴンボール』のエリート戦士・ベジータになりきって登場しました。



河村名古屋市長:

「Where is Kakarot?」



30日にアラレちゃん姿をお披露目した大村知事と同様、河村市長も2024年3月に亡くなった巨匠・鳥山明さんへの追悼の意を込めて、鳥山作品をチョイスしたということです。



河村名古屋市長:

「鳥山明さん is men of Nagoya.Very famous.」



世界コスプレサミットは8月2日から3日間の開催です。