¾®5¤Ç½éÀ°·Á¡¦ÃÏÍë¥Á¥ã¥ó¡Ö»ä¤Ï´éÀ°·Á¤Þ¤ß¤ì¤À¤±¤É¡×Ëå¤äÎ¾¿Æ¤Î´é½Ð¤·¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡Ö»ÐËå¤Ç´éÌÌ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤á¤Á¤ãÈþÃËÈþ½÷¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡À°·ÁÈñÍÑ¤ÎÁí³Û¤¬Ìó1300Ëü±ß¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¿ä¤·³è·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÃÏÍë¥Á¥ã¥ó¤¬¡¢¡ÖÀ°·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ëå¤ä¡¢Î¾¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç½é¤á¤ÆÀ°·Á¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏÍë¥Á¥ã¥ó¡£¡Ö²Ä°¦¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¾®5¤Î»þ¤ËËäË×¤ò¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤È¡¢Î¾¿Æ¤¬À°·Á¤òµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢À°·ÁÁ°¤Î¼Ì¿¿¤ä¥À¥¦¥ó¥¿¥¤¥àÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡¢À°·Á²Õ½ê¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÈÂ²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ëå¤Ï¡ÖÇ¯´Ö¿ô½½¿Í¤Ë¹ðÇò¤µ¤ì¤¿¡×¡ÖÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö·ÝÇ½»öÌ³½ê¤«¤é¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¥¹¥«¥¦¥È¤¬¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌµÀ°·Á¤Ê¤Î¤ËÀ°·Á1300Ëü±ß¤Î»ä¤è¤ê²Ä°¦¤¤Ëå¤Î¼Ì¿¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö´éÌÌ²Ý¶â0±ß¤ÎËå¤È´éÌÌ²Ý¶â1300Ëü±ß¤Î»Ð ËåÌµÀ°·Á¤Ç¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ÆÁð¡×¤È¡¢Ëå¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÌÜ¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÌµÀ°·Á¤¬±³¡×¤À¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»Ä¹ó¤Ê»ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤À°·Á¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¾¯½÷¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤ï¤«¤ë¤è¡¢Ç§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡£Å·Á³Èþ¿Í¤È¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦»ö¡×¤ÈËå¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢´éÀ°·Á¤Þ¤ß¤ì¤À¤±¤É¡×ÎÉ¿´¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
¡¡30Æü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢´éÀ°·Á¤Þ¤ß¤ì¤À¤±¤É»ä¤Î¥Þ¥Þ¤È¥Ñ¥Ñ¤³¤ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌµÀ°·Á¤ÎÈþ·ÁÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ç¤â»ä¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¶¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ç°äÅÁ»Ò¤¬¡Á¤È¤«¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ê¥Þ¥¸¤Ç¡£Ëå¤âÌµÀ°·Á¤Ç²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦»ö¤Ê¤ó¤À¤èËÜÅö¤Ëwwww¡×¤È¡¢Î¾¿Æ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö»ÐËå¤Ç´éÌÌ¶¯¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃÏÍë¥Á¥ã¥ó¤Ï¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤Æ¡¢Ëå¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤´Î¾¿Æ¤á¤Á¤ãÈþÃËÈþ½÷¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡ÖÃÏÍë¥Á¥ã¥ó¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿»ö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë