ソフィアは、新たな営業組織強化プログラムを立ち上げました。

このプログラムは、ソフィアの長年にわたる組織開発支援のノウハウと、営業・マーケティング業務の代行支援を融合し、営業戦略の浸透〜課題設定〜計画〜実行までをワンストップで支援するサービスです。

ソフィア「営業組織強化プログラム」

ソフィアは、新たな営業組織強化プログラムを立ち上げました。

このプログラムは、ソフィアの長年にわたる組織開発支援のノウハウと、営業・マーケティング業務の代行支援を融合し、営業戦略の浸透〜課題設定〜計画〜実行までをワンストップで支援するサービスです。

■プログラムの特徴

● 価値観と戦略の理解促進

営業メンバー同士の価値観レベルに対する理解を深めつつ、現行の企業戦略や方針、市場、人員体制に基づいた課題を設定します。

● 実行計画策定の支援

オリエンテーションやワークショップを通じて、課題定義から解決策の検討、具体的な実行計画の策定までをサポートします。

● エンゲージメント重視

顧客および従業員、双方のエンゲージメントを考慮した計画を立案し、全員が一丸となって取り組める環境を作ります。

● 非日常的な環境での実施

プログラムの一部は自然豊かな環境で実施され、日常から離れることで深い対話を促進します。

■期待される効果

このプログラムを通じて、営業組織の共通基盤が整備され、メンバー間のコミュニケーションが改善されることで、以下のような効果が期待されます。

● 受注率の向上

明確な戦略と計画に基づく営業活動が可能となり、受注率が向上します。

● 業務効率の改善

効率的な業務プロセスの導入により、業務の生産性が向上します。

● メンバーの成長とエンゲージメント向上

メンバー一人ひとりが自分の役割を理解し、自己効力感を高めることで、組織全体のエンゲージメントが向上します。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 営業戦略の浸透〜課題設定〜計画〜実行までワンストップで支援!ソフィア「営業組織強化プログラム」 appeared first on Dtimes.