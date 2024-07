『賃貸住宅フェア2024』に出展！G-Smart「Smart Attack V3」

G-Smartは、スマートフォンを利用した現場報告アプリ「Smart Attack」を、一新し、最新版の「Smart Attack V3」を、2024年8月6日(火)〜7日(水)に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2024」にてデモンストレーションします。

G-Smartは、スマートフォンを利用した現場報告アプリ「Smart Attack」を、一新し、最新版の「Smart Attack V3」を、2024年8月6日(火)〜7日(水)に東京ビッグサイトで開催される「賃貸住宅フェア2024」にてデモンストレーション。

「Smart Attack」 展示会情報URL:

https://www.smartattack.jp/event-news-37/

「Smart Attack」は2010年のリリース以降、ビルメンテナンス、不動産管理、設備点検、損害査定、店舗管理などの幅広いフィールド業務で利用されており、お客様業務の効率化と働き方改革に貢献してきました。

今回のリニューアル版 V3では、管理者用の「Smart Attack マネージャー」を一新し大幅に強化、更に使いやすくなりました。

■リニューアル版 V3「Smart Attack マネージャー」 4つのポイント

1) 新しいユーザーインターフェース

Webブラウザ画面を一新し、各処理速度の向上とより直感的操作しやすく進化

2) 業務指示・データダウンロードの一括処理機能

複数条件での業務一括指示や、報告データを様々なファイル形式で一括ダウンロードが可能

3) 実組織・運用に合わせた柔軟な管理設定

任意のグループを階層構造で設定・管理が可能。

またグループ毎に細部にわたるユーザー権限の設定が可能

4) テンプレート作成の効率化

CSVによる項目一括設定や帳票との定義付けが容易にでき、スマートフォンの画面も自動生成

■利用料金

・SAスターターパック :月額15,000円/5ID (追加ライセンス 月額3,000円/ID)

・SAスタンダードパック:月額18,000円/5ID (追加ライセンス 月額3,600円/ID、PDF変換機能付き)

※年間契約となります。

※全て税別価格となります。

■今後のリニューアル予定

スマートデバイス用リニューアル版 V3「Smart Attackアプリ」は、2024年12月のリリースを予定しています。

■スマートフォンを利用した現場報告サービス「Smart Attack」とは

フィールド業務をリアルタイムに報告、効率的な管理を実現します。

1) スマートフォンで簡単報告

地図と連携する専用アプリで作業場所を確認、データや写真を入力するだけで簡単に報告書が完成します。

電波が届かない場所でも使用でき、GPSや各種センサーを活用した正確な報告が可能です。

2) リアルタイム共有

報告データは、現場と本部がリアルタイムで共有できるため、管理者は現場の状況をすばやく把握し、現場担当者に的確な指示をだせます。

報告書の内容に記入漏れがあれば差し戻しも可能です。

3) データ活用

報告内容はリアルタイムに帳票化及びデータ化される為、迅速な報告と様々な角度からの分析を可能とします。

従来のExcel報告書をそのまま活用できるため、作成管理のコストを削減します。

【動作環境】

PCブラウザ :Microsoft Edge、Google Chrome

動作可能な端末:iOS、Android

【展示会情報】

名称 :賃貸住宅フェア2024

会期 :2024年8月6日(火)〜7日(水)

会場 :東京ビッグサイト 西展示棟2ホール

ブースNo.:E2-11

