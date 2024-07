【リカちゃん 星のカービィだいすきリカちゃん】9月14日 発送予定価格:4,400円

タカラトミーは、着せ替え人形「リカちゃん 星のカービィだいすきリカちゃん」を通販サイト「タカラトミーモール」にて7月31日より予約受付を開始した。発送は9月14日を予定し、価格は4,400円。

本商品は「リカちゃん」と「星のカービィ」との初コラボレーション商品。「リカちゃん」がカービィコーデの洋服を身にまとっており、パーカーのフードなどにカービィ、ミニバッグにはワドルディ、スカートにもカービィが散りばめられたカラフルなスタイルとなっている。

また、髪もカービィに合わせておしゃれなピンク色で星のヘアアクセサリーもついてくる。

(C) TOMY

(C) Nintendo / HAL Laboratory, Inc. KB24-10426