¡ÖÎà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö¡×Vol.1¤Çkobore¤ÈTHE BOYS&GIRLS¤¬½éÂÐ¥Ð¥ó¡ª¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥·¥ó¥´¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¡×
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹È¯¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤¹¤ëÂÐ¥Ð¥ó´ë²è¡ÖÎà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö produced by ¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡×¡£Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤¬Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¡¢Çä¤ì¤ë¤Î¤Ï¶¹¤Ìç¡£SNS¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿¤éÇä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎËÜÍè¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤·Á¤ÎÇä¤ìÊý¤¬ÄêÈÖ²½¤·¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹È¯¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÇÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤éÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿ËÜ´ë²è¡£
º£²ó¤Ï¡¢6·î12Æü¤Ë½ÂÃ« Spotify O-Crest¤Ç³«ºÅ¤ÎÂè°ì²ó¤Î¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë½Ð±é¥Ð¥ó¥É¤Îkobore¡¦º´Æ£ìâ¤ÈTHE BOYS&GIRLS¡¦¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥·¥ó¥´¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò´º¹Ô¡£¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î¿´¶¡¢½é¤ÎÂÐ¥Ð¥óÁê¼ê¤Ø¤Î°õ¾Ý¤Ê¤É¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¡ÖÎà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö¡×¤Î½Ð±é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤¿»þ¤Î¿´¶¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡ÖËÍ¤é»¥ËÚ¤Ë½»¤ó¤Ç»¥ËÚ¤Ç·ëÀ®¤·¤Æº£¤â»¥ËÚ¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÅÄ¼ËÀ¸¤Þ¤ìÅÄ¼Ë°é¤Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ð¥ó¥ÉÄÌ¤·¤Æ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê³¹¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡¢kobore¤È¤â¤³¤¦¤¤¤¦È¢¤ÇÂÐ¥Ð¥ó¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¥¹¥«¥Ñ¡¼¤µ¤ó¤¬¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤°ì²óÌÜ¤Î¡¢¤³¤Îº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤Î°ì²»ÌÜ¤òËÍ¤é¤¬ÌÄ¤é¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬1ÁÈÌÜ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀè¤â¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
º´Æ£¡ÖVol.1¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤Þ¤º´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ü¥¤¥¬¥ë¤Èkobore ¤Çºî¤Ã¤¿°ìÆü¤¬Vol.1¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éVol.2¡¢Vol.3¡¢Vol.4¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤´ð½à¤òº£Æü°ìÆüºî¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¤ä¤Ã¤ÑVol.1¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï(¡ÖÎà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö¡×¤Ï)¡ÖÎà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡ÖÎà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö¡×¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢Ê¹¤¤¤¿»þ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Öº£¤â¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡ØÎà¤¬¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À²»¡Ù¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¹¥¤¤Ê¼ÔÆ±»Î¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤½¤³¤Ë¸Æ¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿²»¤Ã¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤º¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â°ì¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¼«Ê¬¤é¤¬ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¿¶Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¥É¡¼¥ó¡ª¤È¤ä¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿²¿¤«¡¼¡¼ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¶õµ¤´¶¤È¤«¤¬Crest¤Ë°î¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤¬ËÜÅö¤Ë(¡ØÎà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö¡Ù¤Î)¥Æ¡¼¥Þ¤À¤È»×¤¦¤·¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¤Ê¤¬¤é¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Çº£Æü¤Ï¡£¤¹¤´¤¤°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¥ï¡¼¥É¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¤¹¤²¤¨¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×
¡½¡½ËÜ´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹È¯¤Î¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¤ÇÁÏ½Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª2¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡Ö(¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ï)¤³¤¦¤¤¤¦¾ì½ê¡¢¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤Ã¤¿³µÇ°¤âÌµ¤¤¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Å¬Åö¤ËºÕ¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢Æü¾ï¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡ÖËÍ¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤¯¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤âËÍ¤Ï¤¹¤´¤¤¹¥¤¤Ç¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë»ä¤Ê¤ë¤ó¤À¡¢²¶¤Ê¤ë¤ó¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ÈÉáÃÊ¤«¤é»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¾ì½ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÍ¤â°ì½ï¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤ªÆóÁÈ¤Ï½é2¥Þ¥ó¤È»Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¥Ð¥ó¥É¤ËÊú¤¤¤Æ¤ë°õ¾Ý¤Ï¡©
º´Æ£¡Ö¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤¿´¶¤¸¡¢¤â¤¦¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤ÏÌÀÆü¤È¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¹¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«(¾Ð)¡×
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤(¾Ð)¡×
º´Æ£¡ÖÌÀÆü»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅê¤²¼Î¤Æ¤ë´¶¤¸¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬ËÍÅª¤Ë¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ëÄÌ¤ê¤È¤«¡¢²»¸»ÄÌ¤ê¾å¼ê¤¯ÃÆ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥ó¥É¤¬Â¿¤¤Ãæ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¿´¤Î¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È±üÄì¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡ÖËÍ¤â(kobore¤ò)²¿ÅÙ¤«¸«¤Æ¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¶õ´Ö¤ò¤á¤Ã¤Á¤ãÄÏ¤à¤¸¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤¿ÄÏ¤à¤¸¤ã¤ó¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£º£Æü¤âÂ¿Ê¬ÄÏ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·ù¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Îã¤¨ËÍ¤é¤¬ÄÏ¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤âÄÏ¤à¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Çkobore¤Î¸å¤Ë¤â¤¦°ì²ó¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¤Î¡£¤À¤«¤é¤¹¤´¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº´Æ£¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡ÖÄÏ¤à¤è¤Í¡×
º´Æ£¡ÖÄÏ¤ó¤Ç¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡×
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¡ª¡×
º´Æ£¡ÖÄÏ¤ó¤Ç¤ë´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£²¶¤é¤Î¸å¤Ë(THE BOYS&GIRLS¤¬)¤â¤¦°ì²ó¤ä¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤â¤¦°ì²ó²¶¤é¤â¤ä¤ë(¾Ð)¡£ËÜÅö¤Ë"Îà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö"¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×
¡½¡½¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ªÏÃ¤¹¤ë¤Î¤Ïº£Æü¤¬½é¤á¤Æ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤½¤¦¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ö¤½¤³¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ó¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
º´Æ£¡Ö²»¤ò¤Þ¤ÀÄ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¥é¥¤¥Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÂÇ¤Á¾å¤²½Ð¤º¤Ëµ¢¤ë²ÄÇ½À¤âÁ´Á³¤¢¤ë¤ó¤Ç(¾Ð)¡£¤½¤ì¤¬¥í¥Ã¥¯¤Î¤Í¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÉÝ¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¡×
¥ï¥¿¥Ê¥Ù¡Ö½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
Îà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö produced by ¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@RUIOTO_official)
https://x.com/ruioto_official
Îà¤Ï²»¤ò¸Æ¤Ö produced by ¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡¡Vol.1¡¡¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¥à¡¼¥Ó¡¼
https://youtu.be/KjYBNF0dR94?si=xGmr4yiO-ZAXT9CX
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø