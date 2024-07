サイケデリックスを理解するための入門書！「ゾルゲンキンドはかく語りき」蛭川 立 著

ビオ・マガジンは、明治大学准教授・蛭川 立による哲学絵本『ゾルゲンキンドはかく語りき』を販売中です。

話題のサイケデリックスを理解するための入門書となっています。

「ゾルゲンキンドはかく語りき」蛭川 立 著

著者名 : 蛭川 立

ISBN : 978-4-86588-137-0 C0010

ジャンル : 哲学

本体価格 : 2,500円(税別)

仕様 : A5変形・並製/152ページ

サイズ・重量: 縦190mm/横148mm/束12mm/重さ255g

URL :

https://www.sorgenkind240619.com/

[本書概要]

サイケデリックスとは、もともと世界各地の伝統社会で超自然界へ飛翔するために使われてきた植物に含まれるものです。

本書は、その神秘に魅せられ、中南米やインドで20年以上もフィールドワークを重ねてきた人類学者による緻密な思索をまとめた1冊。

構想から出版まで約2年。

ついに完成したのは前代未聞のシュールな物語。

人類学から西洋哲学、インド哲学、化学……など横断的な学術的見地に基づき、サイケデリックスの深淵なる世界を大胆かつユーモラスに描いています。

サイケデリックスはいま、うつ病やトラウマ、不安障害、依存症などの特効薬としての可能性にスポットが当たり、欧米を中心にサイケデリックス研究のルネサンスが勃興。

そして、ついに日本でも慶應義塾大学、名城大学、筑波大学、さらに大手製薬会社が手を組み精神疾患の治療薬としての研究・開発が急速に進められるようになりました。

そんなサイケデリックスの新たな側面に興味がある方はもちろん、生きる意味とは、本当の幸せとは何か……といった人間の実存について哲学的な探究を続ける人にとっても示唆に富んだ書になっています。

[著者について]

蛭川 立

明治大学情報コミュニケーション学部准教授

京都大学農学部農林生物学科卒業、京都大学大学院理学研究科動物学専攻修士課程修了、東京大学大学院理学研究科人類学専攻博士課程修了。

ベゼッハ・ヂ・メネゼス大学ブラジル心理生物物理学研究所、花園大学国際禅学研究所、ロンドン大学ゴールドスミス・カレッジ心理学科、クイーンズランド大学人文学部科学哲学科、国立精神・神経医療研究センター精神保健研究所薬物依存研究部で客員研究員を歴任。

ウスコ・アヤール・アマゾン絵画学校でパブロ・アマリンゴに師事。

京都DMT茶裁判、大藪大麻裁判で弁護側専門家証人をつとめる。

著書に『彼岸の時間“意識”の人類学』(春秋社)、『精神の星座』(サンガ新社)ほか。

