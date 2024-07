情報活用の視点・ポイント！日本能率協会総合研究所『データとリサーチが導く次世代ビジネス戦略』

日本能率協会総合研究所は、2024年8月23日(金)に、次世代ビジネス戦略の構築に必要な視点とポイントを学べる無料オンラインセミナーを開催します。

日本能率協会総合研究所『データとリサーチが導く次世代ビジネス戦略』

開催日程: LIVE 2024年8月23日(金) 10:30〜12:00 @Zoom配信

録画配信 2024年8月30日(金) 10:00〜9月6日(金)16:00 @YouTube配信

申込締切: 8月22日(木) ※LIVE・録画配信ともに

定員 : 500名

参加費 : 無料

お申込み:

https://mdb-biz.jmar.co.jp/240823M

日本能率協会総合研究所は、2024年8月23日(金)に、次世代ビジネス戦略の構築に必要な視点とポイントを学べる無料オンラインセミナーを開催!

次世代のビジネス戦略を描くために、データとリサーチの活用がますます重要になっています。

同セミナーでは、企業が直面する課題に対して、最新のリサーチ手法と具体的なデータ活用の方法を3つのシーン別に解説します。

第一部では、「ESG・人的資本経営に資する社内データ活用力強化」をテーマに、ガバナンス強化や人的資本経営に必要なデータ指標と先進事例を紹介します。

第二部は、「効率的なマーケティングリサーチの手法とトレンド」に焦点を当て、新規ビジネス企画で把握しておくべきメガトレンド、重要なビジネス情報源、有望市場を解説します。

第三部では、「新規事業・新商品開発のためのニーズ探索におけるデータの重要性」をテーマに、一般生活者のアンケートデータやBtoB領域のデータ活用術を紹介し、新たなビジネスチャンスを探ります。

このセミナーを通じて、次世代ビジネス戦略の構築に必要な視点とポイントを学べます。

【プログラム内容】

<第1部>

ESG・人的資本経営に資する社内データ活用力強化に向けた打ち手について

〜人的資本経営・ガバナンス対応に向けた社内施策・視点〜

・ガバナンス/人的資本経営における重要指標の解説について

・社内データ活用およびリテラシー強化に向けた先進事例の解説

講師:日本能率協会総合研究所 経営・人材戦略研究部

主任研究員 小阪 貴之

研究員 新谷 晃司

<第2部>

効率的なマーケティングリサーチの手法とトレンド

・新ビジネスを企画する際に押さえておくべきメガトレンドは…

・押さえておくべきビジネスの5大情報源

・未来予測のリサーチから見えてきた今後の有望市場

講師:日本能率協会総合研究所 MDB事業本部

情報コンサルタント 徳永 翔太

<第3部>

新規事業・新商品開発のためのニーズ探索におけるデータの重要性

〜企業・一般生活者双方の視点から〜

・一般生活者のアンケートデータを使用したニーズ探索および時系列データからみえる生活者の行動・意識変化

・BtoB領域におけるニーズ探索手法と実践

講師:日本能率協会総合研究所

MDB事業本部 経営・マーケティング研究部

主任研究員 冨田 和彦

研究員 荒木 千愛

