ソロとして初のファンコンサート！BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN

2024年9月8日(日)EX THEATER ROPPONGI(東京)にて、「BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN」の開催が決定。

昨年11月にソロアルバム「ONLY ONE」を通してソロデビューを果たし、2024年の01月と04月にはKT Zepp Yokohamaでリリースイベントとファンミーティングを開催し会場を華やかに飾った。

今回は、ソロとしては初めてのファンコンサートということもあり、今までのイベントでは見れなかった沢山のパフォーマンスはもちろん、初公開を楽しめるようなファンコンサートになる予定です。

<公演概要>

◆タイトル :BANG YEDAM The 1st FAN CONCERT in JAPAN

◆出演者 :BANG YEDAM

◆公演日時・会場 :2024年09月08日(日) EX THEATER ROPPONGI

※1部 - 開場 13:30/開演 14:00

※2部 - 開場 17:30/開演 18:00

◆チケット代(税込):16,000円(全員公演後のハイタッチ付き)

◆チケット販売スケジュール

FC先行販売(先着):ローソンチケット

-受付期間:2024年07月20日(土) 12:00 〜 07月28日(日) 19:00

-入金期間:2024年07月20日(土) 12:00 〜 07月28日(日) 23:59

-発券期間:2024年09月05日(木) 10:00 〜 公演日開催時刻まで

一般販売(先着):ローソンチケット

-受付期間:2024年07月30日(火) 19:00 〜 09月03日(火) 23:00

-入金期間:2024年07月30日(火) 19:00 〜 09月03日(火) 23:59

-発券期間:2024年09月05日(木) 10:00 〜 公演日開催時刻まで

詳細は下記のURLから↓

https://yedam-official.jp/news/1/

※お一人様4枚まで

※6歳以上有料/未就学児童入場不可

