ミュウミュウから遊び心あふれる新作チャームが登場

ミュウミュウからパーソナルでユニークなスタイルを表現した新作チャームが登場します。Courtesy of Miu Miu遊び心あふれるレザーやコード、キーモチーフ、アイコンバッグ「アルカディ」のマイクロミニサイズのチャームやミニポーチなど、バリエーション豊富なデザインがそろいます。全国のミュウミュウ店舗と公式オンラインストアにて発売中です。Courtesy of Miu MiuCourtesy of Miu Miu#MiuMiu@miumiuお問い合わせ:ミュウミュウ クライアントサービスTel: 0120.451.993