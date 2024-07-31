北朝鮮で記録的豪雨と洪水 金総書記が被災地視察
【AFP＝時事】朝鮮中央通信（KCNA）は31日、記録的豪雨に見舞われ、大規模な洪水が発生している北朝鮮・平安北道（North Pyongan Province）新義州（Sinuiju）市を訪問し、被災地を視察する金正恩（キム・ジョンウン、Kim Jong Un）朝鮮労働党総書記の写真を公開した。
公開された写真には、ゴムボートに乗り、民家や田畑、鉄道への被害を確認する金総書記の様子や被災地へと向かう列車内で開かれた緊急会議の様子が捉えられている。
洪水被害は、平安北道に隣接する慈江（Chagang Province）道でも出ているとされる。
【翻訳編集】AFPBB News
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公開された写真には、ゴムボートに乗り、民家や田畑、鉄道への被害を確認する金総書記の様子や被災地へと向かう列車内で開かれた緊急会議の様子が捉えられている。
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