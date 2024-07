マネスキンのライヴ・アルバム『ライヴ・イン・ジャパン - ラッシュ!・ワールド・ツアー - 』が7月31日に日本限定、かつCDのみで発売となった。全公演SOLD OUTとなった2023年12月の日本公演の模様を収録したもので、日本のオーディエンスへ向けたスペシャルなアルバムだ。パッケージには、ライヴで大合唱できるように作成された“合唱の手引き”、来日中のメンバーの模様を収めた“カラー・ブックレット”、来日時に話題を呼んだバンド名の漢字表記“ロゴステッカー”、ツアーで実際に使用されていた“セットリスト”のレプリカなどが封入されている。これらすべてはイタリア本国のチームによる監修で作成され、マネスキンからの日本への強い想いが込められているパッケージと言えそうだ。

『ライヴ・イン・ジャパン - ラッシュ!ワールド・ツアー - 』



2024年7月31日(水)発売※CDのみでのリリースSICP-6581〜6582 \3,520(税込)CD2枚組・完全生産限定盤特典・LIVEで歌えるマネスキン合唱の手引き(Are U Singing?)・全16Pカラー・ブックレット・漢字ロゴステッカー・ツアー・セットリストレプリカ・解説・歌詞対訳https://ManeskinJP.lnk.to/liveinjapanCD11.ドント・ワナ・スリープ | DON'T WANNA SLEEP2.ゴシップ | GOSSIP3.ジッティ・エ・ブオーニ | ZITTI E BUONI4.ハニー(アー・ユー・カミング?)|HONEY(ARE U COMING?)5.スーパーモデル | SUPERMODEL6.コラリーン | CORALINE7.ベギン | BEGGIN'8.ザ・ドライヴァー | THE DRIVER9.フォー・ユア・ラヴ | FOR YOUR LOVE10.ヴァレンタイン | VALENTINE11.ガソリン | GASOLINE12.トラステヴェレ | TRASTEVERE13.タイムゾーン | TIMEZONECD21.ドラムス・アンド・ベース | DRUMS & BASS2.アイ・ワナ・ビー・ユア・スレイヴ | I WANNA BE YOUR SLAVE3.マンマミーア | MAMMAMIA4.オフ・マイ・フェイス | OFF MY FACE5.イン・ノーメ・デル・パードレ | IN NOME DEL PADRE6.ブラ・ブラ・ブラ | BLA BLA BLA7.クール・キッズ | KOOL KIDS8.ソロ・トーマス | SOLO THOMAS9.ザ・ロンリエスト | THE LONELIEST10.アイ・ワナ・ビー・ユア・スレイヴ(リプライズ)| I WANNA BE YOUR SLAVE(REPRISE)