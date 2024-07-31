米津玄師 × ユニクロ“UT”、コラボTシャツを9月中旬より全世界発売
米津玄師が9月中旬より、ユニクロのグラフィックTシャツブランド“UT”とのコラボレーション“米津玄師UT”を全世界のユニクロで発売することが決定した。
◆米津玄師UT 画像
米津玄師が9月中旬より、ユニクロのグラフィックTシャツブランド“UT”とのコラボレーション“米津玄師UT”を全世界のユニクロで発売することが決定した。
今回のコラボレーションでは、スタジオジブリ宮粼駿監督『君たちはどう生きるか』主題歌「地球儀」、映画『シン・ウルトラマン』主題歌「M八七」、TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ「KICK BACK」、ゲーム『FINAL FANTASY XVI』テーマソング「月を見ていた」、『PlayStation』CMソング「POP SONG」に加え、5thアルバム『STRAY SHEEP』のジャケットデザインによる計6種のTシャツを制作した。
8月21日リリースの6thアルバム『LOST CORNER』収録楽曲がUTコレクションに採用されるかたちだ。スタジオジブリ宮粼駿監督が描く夢あふれる世界、ファイナルファンタジーXVIの壮大な冒険、チェンソーマンの心躍る刺激、ウルトラマンの勇姿、そしてプレイステーション™の革新的な魅力。米津玄師が手がける“ジャパンカルチャーUT”が日本から世界へ。
■コラボレーション“米津玄師UT”
展開：MEN Tシャツ6柄
価格：各1,990円(税込)
販売店舗：全世界のユニクロ店舗およびオンラインストア
販売サイト：
https://www.uniqlo.com/jp/ja/spl/ut-graphic-tees/kenshi-yonezu-24fw/men
▲▼STRAY SHEEP
2020年にリリースされた「STRAY SHEEP」「Lemon」「パプリカ」「感電」「馬と鹿」など大ヒット曲を収録したアルバム。コロナ禍において、STRAY SHEEPと題して、米津玄師が描いたジャケットをフロントに大胆に使用した1枚。
▲▼POP SONG
PlayStationのCMソングとして2022年にリリースされた楽曲。「遊びのない世界なんて｜Play Has No Limits」というキャッチコピーのもと、米津玄師が描いたジャケット。CMでは、米津自身がこのキャラクターとなって登場した。
▲▼M八七
映画『シン・ウルトラマン』の主題歌として2022年にリリースされた楽曲。米津玄師により描かれたウルトラマンがモノクロで表現された1枚。
▲▼KICK BACK
TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマとして2022年にリリースされた楽曲。米津玄師により描かれたチェンソーマンがフロントを飾る一枚。「KICK BACK」は、日本語楽曲として史上初のアメリカ・レコード協会(RIAA)ゴールド認定を受けた。
▲▼月を見ていた
ゲーム『FINAL FANTASY XVI』のテーマソングとして2023年にリリースされた楽曲。バックには米津玄師が描きおろした主人公クライヴの相棒・狼のトルガルがプリントされ、フロントには「FINAL FANTASY XVI」のロゴが光る。
▲▼地球儀
アカデミー長編アニメ賞を受賞したスタジオジブリ宮粼駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』の主題歌として2023年にリリースされた楽曲。フロントには宮粼監督によるレイアウト原画が施され、バックには作品のキャラクターであるアオサギのシルエットが刺繍された。
■6thアルバム『LOST CORNER』
【がらくた盤(初回限定：CD+がらくた＋オブジェケース)】￥7,370(税込)
映像盤(初回限定：CD+Blu-ray＋ブリキケース)】￥8,910(税込)
映像盤(初回限定：CD+DVD＋ブリキケース)】￥8,910(税込)
通常盤(初回限定：CD)】￥3,630(税込)
予約リンク：https://smej.lnk.to/LOSTCORNER_CD
▼CD収録曲
01. RED OUT
02. KICK BACK
TVアニメ『チェンソーマン』オープニングテーマ
03. マルゲリータ ＋ アイナ・ジ・エンド
04. POP SONG
PlayStation® CMソング
05. 死神
06. 毎日
日本コカ･コーラ『ジョージア』CMソング
07. LADY
日本コカ･コーラ『ジョージア』CMソング
08. ゆめうつつ
日本テレビ系『news zero』テーマ曲
09. さよーならまたいつか！
NHK連続テレビ小説『虎に翼』主題歌
10. とまれみよ
11. LENS FLARE
12. 月を見ていた
『FINAL FANTASY XVI 』テーマソング
13. M八七
映画『シン・ウルトラマン』主題歌
14. Pale Blue
TBS系 金曜ドラマ『リコカツ』主題歌
15. がらくた
映画『ラストマイル』主題歌
16. YELLOW GHOST
17. POST HUMAN
18. 地球儀
スタジオジブリ『君たちはどう生きるか』主題歌
19. LOST CORNER
20. おはよう
▼Blu-ray／DVD ※映像盤のみ収録
＜米津玄師 2023 TOUR / 空想＞
01. カムパネルラ / 02. 迷える羊 / 03. 感電 / 04. 街 / 05. Décolleté / 06. 優しい人 / 07. Lemon / 08. M八七 / 09. LOSER / 10. Nighthawks / 11. ひまわり / 12. ゴーゴー幽霊船 / 13. KICK BACK / 14. 月を見ていた / 15. 打上花火 / 16. 灰色と青 / 17. かいじゅうのマーチ / 18. 馬と鹿
EN1. 地球儀 / EN2. POP SONG / EN3. Flamingo / EN4. 春雷 / EN5. LADY
●先着特典
＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞チケット最速先行シリアルナンバー封入
・1次受付：8/20〜8/25
・2次受付：9/12〜9/23
●法人特典
1). クリアファイル(A4)
対象店舗：TOWER RECORDS / TSUTAYA RECORDS / HMV / Amazon.co.jp / 楽天ブックス / 応援店(応援店舗詳細は後日発表)
2). Amazon.co.jp 限定企画／オリジナル段ボール
■＜米津玄師 2025 TOUR / JUNK＞
1月10日(金) 宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ
1月17日(金) 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
1月18日(土) 新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター
1月22日(水) 神奈川・横浜アリーナ
1月23日(木) 神奈川・横浜アリーナ
1月28日(火) 愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
1月29日(水) 愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
1月30日(木) 愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場) ホールA
2月08日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月09日(日) 福岡・みずほPayPayドーム福岡
2月15日(土) 大阪・京セラドーム大阪
2月16日(日) 大阪・京セラドーム大阪
2月21日(金) 北海道・札幌ドーム
2月26日(水) 東京・東京ドーム
2月27日(木) 東京・東京ドーム
▼チケット
●アリーナ公演
・指定席 ￥9,000 (税込)
・ファミリー席(大人) ￥9,000 (税込)
・ファミリー席(お子様) ￥6,800 (税込)
●ドーム公演
・指定席S(アリーナ) ￥13,500 (税込)
・指定席A(スタンド) ￥12,000 (税込)
・ファミリー席(大人) ￥12,000 (税込)
・ファミリー席(お子様) ￥ 8,800 (税込)
【最速先行：アルバム「LOST CORNER」封入(抽選)】
1次受付：8/20(火) 12:00〜8/25(日)23:59
2次受付：9/12(木) 18:00〜9/23(月祝)23:59
■映画『ラストマイル』
出演：満島ひかり 岡田将生
ディーン・フジオカ ／ 大倉孝二 酒向芳 宇野祥平 安藤玉恵 丸山智己
火野正平 阿部サダヲ
『アンナチュラル』石原さとみ ／ 井浦新 窪田正孝 市川実日子 竜星涼 飯尾和樹(ずん) ／薬師丸ひろ子 松重豊
『MIU404』綾野剛 星野源 ／ 橋本じゅん 前田旺志郎 ／ 麻生久美子
監督：塚原あゆ子(映画『わたしの幸せな結婚』／TVドラマ「下剋上球児」「MIU404」「アンナチュラル」)
脚本：野木亜紀子(映画『罪の声(塩田武士原作)』／TVドラマ「MIU404」「アンナチュラル」)
主題歌：米津玄師「がらくた」
制作プロダクション：TBSスパークル
配給：東宝
©2024 『ラストマイル』製作委員会
関連リンク
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