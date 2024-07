モデルのKoki,が30日(火)、可憐な笑顔を見せたCOACHルックのオフショットを公開した。



【別カット1点】Koki,、Tシャツ×デニムをあわせたCOACHルック



木村拓哉と工藤静香の次女のKoki,。モデルとして活躍するほか、女優、作曲家としても活動している。



Koki,は30日、「After shooting with the @coach family Thank you to the team I love」とInstagramを更新。COACHのTシャツとデニムパンツを合わせた夏コーデの撮影オフショットを公開した。



投稿には世界各国からいいねが付き、注目を集めている。



