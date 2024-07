ENHYPEN、後続曲「Brought The Heat Back」MV予告映像をサプライズ公開

ENHYPENが高い人気に支えられ、後続曲「Brought The Heat Back」の活動に乗り出す。彼らは7月31日0時、HYBEレーベルズのYouTubeチャンネルを通じて、2ndフルアルバム「ROMANCE:UNTOLD」の収録曲「Brought The Heat Back」のミュージックビデオの予告映像をサプライズ公開した。この映像は、暗い空間の中で冷たい視線を向けるメンバーたちの姿に続き、どこかに疾走するシーンで始まる。「Brought The Heat Back」の楽しいビートと感覚的な映像が調和し、人々の胸を躍らせる。

さらに、ENHYPENのエネルギッシュでファンキーなパフォーマンスも垣間見ることができる。映像の後半には猫のように変わるジェイクの目と地中から出た手、エレベーターで荒々しい姿を見せるENHYPENの姿などが素早く交差し、注目を集めた。彼らはタイトル曲「XO(Only If You Say Yes)」で甘いセレナーデを伝えたのとは異なり、「Brought The Heat Back」のミュージックビデオの予告映像を通じて正反対な雰囲気を予告した。所属事務所のBELIFT LABは「ENHYPENが今まで試みたことのない『ホラーコメディ』にチャレンジした。『Brought The Heat Back』のミュージックビデオは8月1日0時に公開される」と伝えた。「Brought The Heat Back」は愛する君によって初めて感じた嫉妬心に当惑したが、平常心を維持するという、虚勢を張る少年を姿を描いたファンク・ダンスポップジャンルだ。ENHYPENのヒット曲「Bite Me」をプロデュースしたCirkutがメンバーたちと再びタッグを組んでつくったこの曲は、休む暇もなく変化するトラックと華やかなメロディーで反響を呼んでいる。ENHYPENは「ROMANCE:UNTOLD」で大ブレイクしている。このアルバムは米「ビルボード200」(7月27日付)で2位になり、自己最高記録を更新し、30日に発表された最新チャート(8月3日付)でも上位にランクインした。