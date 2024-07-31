¾®äØÀéË¡¡ºÇ¤âÃçÎÉ¤·¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í¡Ö¤ª¸ß¤¤¥Ç¥£¥¹¤ê¹ç¤¦¤±¤É¡¢¡È´èÄ¥¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¥Ï¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥Ï¡¼¥È¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®äØÀéË¡Ê50¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¥Ï¡¼¥Ä¡×¡Ê²ÐÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¤âÃçÎÉ¤·¤Î·Ý¿Í¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö²¶¤Ï¥¢¥¤¥Ä¤Î²¿ÈÖÌÜ¡©ÃçÎÉ¤··Ý¿Í¥¦¥é¼è¤êGP¡×¤Î´ë²è¤òÊüÁ÷¡£¥²¥¹¥È¤Î·Ý¿Í¤¬¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤ëÃçÎÉ¤··Ý¿Í¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¡¢¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿·Ý¿Í¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤ê¡¢¤½¤Î·Ý¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î²¿°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¥¦¥é¼è¤ê¤¹¤ë¡£
¡¡¾®äØ¤¬1°Ì¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖCOWCOW¡×¤ÎÂ¿ÅÄ·òÆó¡£Â¿ÅÄ¤È¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤Ê¤¤»þ¤Ë¥ë¥ß¥Í¤Ç²ñ¤Ã¤¿¤éËÍ¤é2¿Í¤À¤±¤Ç¹ç´Ö¤Ë¡È²¶¤é¥«¥¹¤ä¤Ê¡É¡È¥Û¥ó¥Þ¤¢¤«¤ó¤Ê¡É¡È¥Û¥ó¥ÞÃÏ¹ö¤ä¤Ç¡É¡ÈºÇ°¤Ê2¿Í¤ä¤Ê¡É¡È¤Û¤Ê¹Ô¤³¤¦¤«¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¥Ç¥£¥¹¤ê¹ç¤¦¤±¤É¡¢¡È´èÄ¥¤é¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¥Ï¡¼¥È¡¦¥È¥¥¡¦¥Ï¡¼¥È¡×¤ÈÀÚâøÂöËá¤·¤¿Ãç¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡VTR¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿ÅÄ¤â¾®äØ¤ò1°Ì¤Ë»ØÌ¾¤·¡¢Áê»×Áê°¦¡£¡Ö31Ç¯¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¨¤¤¼ã¼ê¤Î»þ¤Ë¡¢COWOCOW¤ÎÌ¡ºÍ¤òÂµ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Æü¡¢¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Éé¤±¤¿¤é¤è¤¯¡È¤Ò¤ìÉú¤·¤¿¡É¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤â1°Ì¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿Â¿ÅÄ¤Ï¡Ö1°Ì¡¢¥Þ¥¸¤Ç¤¹¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Û¤ó¤È¤Ç¤¹¤«¡©¤¤¤ä¡Á¤ª¸ß¤¤¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¹¥¤¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«1°Ì¤È¤¤¤¦¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¾®äØ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÍ§¤À¤Á¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡£¿ÆÍ§¤È¤«¤¤¤¦Ç¯Âå¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢»Å»ö¤ª¸ß¤¤Ë«¤á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿»þ¤âÃçÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤³¤ì¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£