東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【豪州】

消費者物価指数（第2四半期）10:30

結果 1.0%

予想 1.0% 前回 1.0%（前期比)

結果 3.8%

予想 3.8% 前回 3.6%（前年比)

結果 0.8%

予想 1.0% 前回 1.0%（刈り込み平均・前期比)

結果 3.9%

予想 4.0% 前回 4.0%（刈り込み平均・前年比)



消費者物価指数（6月）10:30

結果 3.8%

予想 3.8% 前回 4.0%（前年比)

結果 4.1%

予想 N/A 前回 4.4%（刈り込み平均・前年比）



小売売上高（6月）10:30

結果 0.5%

予想 0.2% 前回 0.6%（前月比)



【中国】

製造業PMI（7月）10:30

結果 49.4

予想 49.4 前回 49.5



非製造業PMI（7月）10:30

結果 50.2

予想 50.3 前回 50.5



【日本】

日銀政策金利（7月）12:56

結果 0.25%

予想 0.10% 前回 0.10%



※要人発言やニュース

【日本】

日銀金融政策決定会合

政策金利0.25％に引き上げ、国債購入減額3兆円程度

政策金利変更後も緩和的な金融環境は維持される

物価見通しが実現すれば政策金利を引き上げ続ける

必要に応じ政策会合で債券購入計画を見直す



三村新財務官

為替相場の動きは絶え間なく注視している

最近の円安は日本経済に良い影響よりも悪い影響をもたらしている

本当に必要な場合はさまざまな角度から総合的に検討し行動する

※31日付で神田財務官が退任、新たに三村淳氏が財務官に就任



【中東情勢】

イスラエルによる空爆でイスラム組織ハマスの政治指導者イスマイル・ハニヤ氏が死亡

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