¥É·³¤ò½±¤Ã¤¿¡È90Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶þ¿«¡É¡¡Èá·à¤Î1¤«·î¤ËÊÆ²òÀâ¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÃ¡¤¤¤ÆÅÜ¤êÏª¤ï
ÊÆ¼Â¶·¡¢¥É·³¤¬¡Ö1¤«·î¤Î´Ö¤Ç5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î»î¹ç¤ò3²ó¤âµÕÅ¾Éé¤±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï90Ç¯¤Ö¤ê¡×
¡ÚMLB¡Û¥Ñ¥É¥ì¥¹ 6¡¼5 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ1»Íµå1ÅðÎÝ¡£2»î¹çÏ¢Â³Ìµ°ÂÂÇ¤ËÅÝ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï±äÄ¹10²ó¤Ë5-6¤Ç¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¹¬Àè¤Î¤¤¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï½é²ó¡¢¥Ó¥¸¥ª¤Î5¹æ2¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç5ÅÀ¤òÀèÀ©¡£»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤¬7²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢µß±ç¿Ø¤¬Æ§¤óÄ¥¤ì¤º¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÉé¤±¡£ÂÇÀþ¤â2²ó°Ê¹ß¤ÏÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎÇÔÀï¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Ë¤Æ¼Â¶·¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥ç¡¼¡¦¥Ç¡¼¥Ó¥¹»á¤Ï¡Ö5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¤¢¤Ã¤¿»î¹ç¤ò¡¢1¤«·î¤Î´Ö¤Ç3»î¹ç¤âµÕÅ¾Éé¤±¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï90Ç¯¤Ö¤ê¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Í¥Ã¥È¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡×¤Î¥Ý¥¹¥È¥²¡¼¥à¥·¥ç¡¼¤Ç¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¸¥§¥ê¡¼¡¦¥Ø¥¢¥¹¥È¥óJr.»á¤Ï¡ÖÀï¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤òË«¤á¤¿¤¿¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤ò¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï1½µ´ÖÁ°¡¢¤¤¤ä2¤«·îÁ°¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢5·î¤ä6·î¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤òµ¯ÍÑ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤Þ¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£7·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤Ï¸ª¤Î²ø²æ¤Ç¤Û¤Ü2Ç¯´Ö·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê°ÊÁ°¤Û¤É¡ËÊÑ²½µå¤Ë¥¥ì¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â®µå¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª¡×¤È9²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¯¡¦¥È¥é¥¤¥Í¥óÅê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤ÏÀï»Î¤Ç¡¢¥Ó¡¼¥¹¥È¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸Áª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤¹¤®¤ë¤È¡¢Èè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡£º£µ¨32»î¹çÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿36ºÐ±¦ÏÓ¤ò¤«¤Ð¤¤¡¢¥Ø¥¢¥¹¥È¥óJr.»á¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï7·î¡¢13Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹Àï¡¢27Æü¡ÊÆ±28Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¡¦¥¢¥¹¥È¥í¥ºÀï¤Ç°ì»þ¤Ï5ÅÀ¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢Åê¼ê¿Ø¤¬Ç´¤ì¤º¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇÔÀï¤Ç¡ÈÎò»ËÅª1¤«·î¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£8·î¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬Íß¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë