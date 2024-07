2024年7月30日にAppleが「Seamlessly embedded heart rate monitor(シームレスな組み込み式心拍モニター)」というタイトルの特許を取得しました。この特許から、「心電図でロックを解除する機能」がApple製デバイスに搭載される可能性が浮上しています。Seamlessly embedded heart rate monitor(PDFファイル)https://ppubs.uspto.gov/dirsearch-public/print/downloadPdf/12048547

Unlocking Apple devices with heart paterns may be cominghttps://appleinsider.com/articles/24/07/30/you-may-be-able-to-unlock-future-apple-devices-with-only-your-heart「Seamlessly embedded heart rate monitor(シームレスな組み込み式心拍モニター)」は心臓から発せられる電気信号に着目した特許で、心電図をユーザー認証に用いるアイデアが記載されています。特許情報には、心電図を用いてロックを解除するデバイスの例としてiPhoneが描かれています。心電図を作成するには体の2カ所でデバイスに触れる必要がありますが、例示されたiPhoneは両側面や背面に電極を搭載しており、つかんで持つだけで電気信号を検出できるようになっています。また、特許では「心電図からユーザーの気分を検出する」というアイデアも説明されており、アイデアの活用例として「気分に合わせた音楽を再生する」という機能も記載されています。ただし、Appleは膨大な数の特許を取得しており、実際の製品に反映されない特許も数多く存在しています。このため、心電図を用いたロック解除や気分検出という機能がアイデアのまま終わる可能性も十分にあり得ます。なお、「心電図で個人を識別する」というアイデア自体は新しいものではなく、日本でも「便座に電極を仕込んで個人を識別する」といった研究が行われています。便座心電図を用いた個人識別の基礎的研究https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsmbe/56/5/56_183/_article/-char/ja/