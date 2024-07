大人気アプリゲーム「プロジェクトセカイ」初めてのアニメ映画『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』が2025年1月17日(金)に全国公開することが決定! 特報映像、メインビジュアル、あらすじ、スタッフ情報など一挙公開となりました!

「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(以下、「プロジェクトセカイ」)は、「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガと、サイバーエージェントグループの株式会社 Colorful Paletteとの協業による、iOS/Android 向けリズム&アドベンチャーゲーム。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した歌声合成ソフトウェアでバーチャル・シンガーとしても活躍する「初音ミク」がメインキャラクターとして登場します。

2020年9月にサービスが開始され、全世界ダウンロード数 3,900万を突破した大人気アプリゲーム「プロセカ」こと「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」のアニメ映画化が決定! 大人気バーチャル・シンガー「初音ミク」を描いた初の映画でもあります。

タイトルは『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』。ゲームでは描かれていない、新しい「初音ミク」が登場し、完全オリジナルストーリーで劇場公開します。

ノイズをまとった”見たことのない姿”の初音ミクが印象的なメインビジュアル完成!

解禁となったメインビジュアルでは、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」で、ノイズをまとった初音ミクが寂しそうにしゃがみ込んでいます。

その周りを行きかう多くの人はそんなミクを気に留めていないようですが、足下の水面にはミクが映っておらず……。寂しそうな表情の初音ミクは何を思い、その存在は何を示すのか、続報をお待ちください。

「プロセカ」のオリジナルキャラクター達も登場する特報映像解禁!

「SHIROBAKO」や「スキップとローファー」などを手掛ける P.A.WORKS が本作のアニメーション制作を担当。本編の劇中シーンより作られた特報映像はゲームには登場していない新しい「初音ミク」の姿や、ゲームではお馴染みのキャラクターが劇場アニメーションとして新たに描かれます。

「出逢ったのは歌えないミク」と目を疑うようなテロップと「届けたい人たちに、私の声は届かない。知りたいの、歌の届け方。キミのことを、教えて。」とミクのナレーションでつながる特報には、黒髪ロングヘアが特徴的な星乃一歌をはじめ、「プロジェクトセカイ」プレイヤーにはお馴染みのキャラクターたちが登場。

頭に「×」のモチーフがついた、見たことのない姿のミクは誰に歌を届けたいのか? なぜ歌えないのか? 今後の情報にも乞うご期待ください。



・『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』特報映像

https://youtu.be/e1TrAhX3qnY?si=Mm48EbYb-VYMQPl4

イントロダクション

原作は、音楽を中心としたサブカルチャーが盛んな街「シブヤ」と、人々の”本当の想い”が映し出された不思議な空間「セカイ」を舞台に、少年少女の”本当の想い”そして「自分の歌」を見つける物語を描き、「初音ミク」たちバーチャル・シンガーも登場するアプリゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」(略称:「プロセカ」)。

本作では、ゲームには登場していない新しい「初音ミク」が、「プロセカ」のキャラクター達と出会い、成長していく姿を、アニメーションスタジオ P.A.WORKS により完全オリジナルストーリーとして描かれます。

「キミのことを、教えて。そうすれば、歌がわかるのかもしれない」

CDショップで聴いたことのないミクの歌を耳にした星乃一歌。彼女はモニターに、見たことのない姿の”初音ミク”を見つけ、「ミク!?」と思わず声に出す。その声に驚いたミクは、一歌と目が合ったものの、ほどなくして消えてしまう。

後日、路上ライブを終えた一歌のスマホに、以前見かけたミクが姿を現す。寂しそうに俯くミクに、一歌はそっと話を聞いてみると、歌を届けたい人たちがいるのに、いくら歌っても、その歌が届かないという。ライブで多くの人の心に歌を届ける一歌の姿を見て、彼女のことを知れば自分も同じように出来るのではと考えたミクは、一歌のもとにやってきたのだった。

ミクの願いに「私でよければ」と微笑みながら一歌は答え、初音ミクと少年少女たちの新たな物語が始まる―。

キャラクター紹介

・初音ミク

とある人々に「歌を届けたい」と願っているが、その歌はノイズ混じりで届けられず、思い悩んでいる。

関連記事:

全5ユニット歌唱『プロセカ』初CGライブ「プロジェクトセカイCOLORFUL LIVE 1st - Link -」(セカライ)ダイジェスト公開!特典に正面定点映像収録

https://otajo.jp/109021

作品情報

『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』

2025 年 1 月 17 日(金)全国公開

【STAFF】

原作 セガ/ Colorful Palette / クリプトン・フューチャー・メディア

監督 畑 博之

脚本 米内山 陽子

キャラクターデザイン/総作画監督 秋山 有希

サブキャラクターデザイン/総作画監督 辻 雅俊

プロップ設定 牧野 博美

美術監督 鈴木 くるみ

美術設定 塩澤 良憲

撮影監督 岩井 和也

色彩設計 手嶋 明美

CGI ディレクター 小川 喬右

鈴木 晴輝

編集 郄橋 歩

音響監督 明田川 仁

音響効果 上野 励

音響制作 マジックカプセル

音楽 宝野 聡史

アニメーション制作 P.A.WORKS

配給 松竹

製作 「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会

【CAST】

初音ミク ORIGINAL CV BY 藤田咲

鏡音リン・鏡音レン ORIGINAL CV BY 下田麻美

巡音ルカ ORIGINAL CV BY 浅川悠

MEIKO ORIGINAL CV BY 拝郷メイコ

KAITO ORIGINAL CV BY 風雅なおと

星乃 一歌 野口瑠璃子

天馬 咲希 礒部花凜

望月 穂波 上田麗奈

日野森 志歩 中島由貴

花里 みのり 小倉唯

桐谷 遥 吉岡茉祐

桃井 愛莉 降幡愛

日野森 雫 本泉莉奈

小豆沢 こはね 秋奈

白石 杏 鷲見友美ジェナ

東雲 彰人 今井文也

青柳 冬弥 伊東健人

天馬 司 廣瀬大介

鳳 えむ 木野日菜

草薙 寧々 Machico

神代 類 土岐隼一

宵崎 奏 楠木ともり

朝比奈 まふゆ 田辺留依

東雲 絵名 鈴木みのり

暁山 瑞希 佐藤日向

・公式サイト:https://sh-anime.shochiku.co.jp/pjsekai-movie

・公式 X(旧 Twitter):https://x.com/pjsekai_movie

(C)「劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク」製作委員会