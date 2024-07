藤原大祐の新曲にして『ロッテ“クーリッシュ”新TVCM青空カラオケ篇』インスパイアソング「COOL」が本日7月31日に配信リリースされた。これにともなって本日20時には同曲のミュージックビデオが公開される。「COOL」は、藤原大祐がイメージキャラクターを務める同CMのインスパイアソングとして制作されたもの。7月21日にZOZOマリンスタジアムにて行われた<クールにいこうぜ。クーリッシュスペシャルデー>のファーストピッチセレモニーにて、約3万人の観客を前に初歌唱された。

■1stフルアルバム『pocket beats』



2024年10月2日(水)リリース予約リンク:https://kmu.lnk.to/P8dUmc【初回生産限定盤(CD+Blu-ray)】KSCL-3545〜3547 ¥6,800(税込)・BOX 仕様・CD12曲収録・Blu-ray:<TiU POP SHOW II "We Are HERO, We Are JOKER"」ダイジェスト映像収録※その他、封入特典は後日発表【通常盤(CD)】KSCL-3548 ¥2,800(税込)・CD12曲収録※封入特典は後日発表●アルバム早期予約特典『pocket beats』初回生産限定盤Blu-ray収録映像先行上映会に抽選でご招待2024年9月26日(木) 都内某所open18:15 ※20:00頃終了予定※当日の場所・参加方法・注意事項の詳細は当選者のみにご案内▼チケット全席指定 \5,500(税込)※別途ドリンク代600円詳細:藤原大祐OFFICIAL FANCLUB「TiM」(lps1.jp)早期予約特典期間:7/21(日)20:00〜7/31(水)23:59当選発表:8/14(水)以降順次発表予定https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MATO 000005942&cd=MATO000005942