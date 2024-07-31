声優の梅原裕一郎・中島ヨシキ、作曲家の桑原聖とクリエイティブディレクター渡辺大聖によるバンドプロジェクト・Sir Vanityが、舞台『東京リベンジャーズ ―天竺編―』の主題歌を担当することが決定した。

舞台『東京リベンジャーズ』シリーズは今回で第4弾の公演となり、Sir Vanityは過去公演すべての主題歌をつとめている。前作『聖夜決戦編』で主題歌「RiR」を書き下ろして以来、今回は約8か月ぶりの新曲だ。

舞台チケットは本日からオフィシャル最終先行・プレイガイド最終先行受付が開始している。

なお、Sir Vanityは来月8月25日にはGARDEN新木場FACTORYで初めてのファンイベントを控える。


©Ken Wakui, KODANSHA / TOKYO REVENGERS Stage Production Committee.
©KW,K/TRSP

舞台『東京リベンジャーズ ―天竺編―』公演概要

https://officeendless.com/sp/revengers_stage/

原作:和久井健『東京卍リベンジャーズ』(講談社「週刊少年マガジン」KC所載)
公演日程/会場:
・大阪公演:2024年8月29日(木)〜8月31日(土)/森ノ宮ピロティホール
・東京公演:2024月9月4日(水)〜9月16日(月・祝)/IMM THEATER

チケット:
先行受付期間　2024年7月31日(水)12:00〜8月6日(火)23:59
オフィシャル先行:https://eplus.jp/revengers-stage4-of/
プレイガイド先行受付URL:イープラスhttps://eplus.jp/revengers-stage4/
チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/revengers-stage4/
ローソンチケットhttps://l-tike.com/revengers-stage4/
楽天チケットhttp://r-t.jp/revengers-stage4

＜Sir Vanity Fan Meeting 2024＞

https://sir-vanity.com/info/718/
日時：2024年8月25日(日)
昼の部　開場14:30 / 開演15:00
夜の部　開場18:00 / 開演18:30
会場：GARDEN新木場FACTORY(東京都江東区新木場2-8-2)
https://garden-shinkiba-factory.com/access.php
公演に関するお問い合わせ: https://information-desk.info/

関連リンク

◆Sir Vanity オフィシャルサイト
◆Sir Vanity オフィシャルYouTubeチャンネル