Sir Vanity、舞台『東京リベンジャーズ ―天竺編―』主題歌を担当
声優の梅原裕一郎・中島ヨシキ、作曲家の桑原聖とクリエイティブディレクター渡辺大聖によるバンドプロジェクト・Sir Vanityが、舞台『東京リベンジャーズ ―天竺編―』の主題歌を担当することが決定した。
舞台『東京リベンジャーズ』シリーズは今回で第4弾の公演となり、Sir Vanityは過去公演すべての主題歌をつとめている。前作『聖夜決戦編』で主題歌「RiR」を書き下ろして以来、今回は約8か月ぶりの新曲だ。
なお、Sir Vanityは来月8月25日にはGARDEN新木場FACTORYで初めてのファンイベントを控える。
©Ken Wakui, KODANSHA / TOKYO REVENGERS Stage Production Committee.
©KW,K/TRSP
舞台『東京リベンジャーズ ―天竺編―』公演概要
原作:和久井健『東京卍リベンジャーズ』(講談社「週刊少年マガジン」KC所載)
公演日程/会場:
・大阪公演:2024年8月29日(木)〜8月31日(土)/森ノ宮ピロティホール
・東京公演:2024月9月4日(水)〜9月16日(月・祝)/IMM THEATER
チケット:
先行受付期間 2024年7月31日(水)12:00〜8月6日(火)23:59
オフィシャル先行:https://eplus.jp/revengers-stage4-of/
プレイガイド先行受付URL:イープラスhttps://eplus.jp/revengers-stage4/
チケットぴあhttps://w.pia.jp/t/revengers-stage4/
ローソンチケットhttps://l-tike.com/revengers-stage4/
楽天チケットhttp://r-t.jp/revengers-stage4
＜Sir Vanity Fan Meeting 2024＞
日時：2024年8月25日(日)
昼の部 開場14:30 / 開演15:00
夜の部 開場18:00 / 開演18:30
会場：GARDEN新木場FACTORY(東京都江東区新木場2-8-2)
https://garden-shinkiba-factory.com/access.php
公演に関するお問い合わせ: https://information-desk.info/
関連リンク
◆Sir Vanity オフィシャルYouTubeチャンネル