ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」の期間限定メニューとして「アサイーボウル」が登場!

全5種のフルーツや、アーモンド、ココナッツなどを贅沢に使った、食感も味わいも楽しめる一品です☆

クア・アイナ「アサイーボウル」

価格:1,000円(税込)

販売期間:2024年8月1日〜9月下旬(予定数量に達し次第終了)

販売店舗:24店舗

青山本店/渋谷宮益坂店/イクスピアリ店/鎌倉店/横浜赤レンガ店/丸ビル店/なんばパークス店/アクアシティお台場店/さいたま新都心店/横浜ベイクォーター店/ららぽーとTOKYO-BAY店/越谷レイクタウン店/二子玉川店/りんくうプレミアムアウトレット店/軽井沢店/新宿ルミネエスト店/三井アウトレットパーク木更津店/池袋サンシャインシティ店/片瀬江ノ島店/ジャズドリーム長島店/ルクア大阪店/ラゾーナ川崎店/ふかや花園プレミアムアウトレット店/ビナフロント海老名店

「クア・アイナ」に、ハワイの定番スイーツ「アサイーボウル」が期間限定で登場!

アサイーにはポリフェノール・鉄分・ビタミンE・食物繊維など、身体に嬉しい栄養素がたっぷり含まれており、日本でもブランチや間食、軽食として、再注目されています。

今回発売されるアサイーボウルには、芳醇なマンゴー、定番のバナナ、甘酸っぱいストロベリーやブルーべリー、ラズベリーといった全5種のフルーツを贅沢に使用。

さらにアーモンドとココナッツ、蜂蜜の優しい甘みをプラスしたザクザクッと食べ応えのあるグラノーラ、カカオニブと自然な甘さのココナッツチップを加え、食感や味わいにもこだわった一品です。

アサイーはブラジル原産のフルッタフルッタ製が使用されています。

栄養たっぷりで、ブランチや軽食にもぴったりなハワイの定番スイーツ。

クア・アイナにて2024年8月1日より期間限定で販売される「アサイーボウル」の紹介でした☆

【実食レポ】爽やかな酸味が楽しめる夏限定スイーツ!クア・アイナ「マンゴーとオレンジのパンケーキ」 【実食レポ】爽やかな酸味が楽しめる夏限定スイーツ!クア・アイナ「マンゴーとオレンジのパンケーキ」 続きを見る

【実食レポ】クア・アイナ史上最も辛いグルメバーガー!『チリハラペーニョバーガー』 【実食レポ】クア・アイナ史上最も辛いグルメバーガー!『チリハラペーニョバーガー』 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 5種のフルーツを贅沢に使った栄養満点のスイーツ!クア・アイナ「アサイーボウル」 appeared first on Dtimes.