1点投入で、即おしゃれ見え！ゴッホの名画をあしらった「メトロポリタン美術館×LILY BROWN」に視線集中

ファッションブランド「 LILY BROWN(リリー ブラウン) 」から、アメリカ・ニューヨークに所在し、世界屈指のコレクションを所蔵している「メトロポリタン美術館」との、コラボレーションコレクション第5弾が登場。8月1日(木)の全国発売に先がけて、オフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEでは、先行予約がスタートしています。「LILY BROWN×THE MET」のコラボ第5弾が登場毎回登場するたびに人気を博している、「LILY BROWN」と「メトロポリタン美術館」のコラボレーション。

第5弾となる今回は、オランダのポスト印象派の画家「ゴッホ」と、フランスを代表する画家「ロートレック」の作品をピックアップしています。メトロポリタン美術館に所蔵されている絵画を大胆にあしらったシアートップスやバケットバッグ、“THE MET”ロゴを刺繍したTシャツ、アート作品をラバープリントしたグラデーションニットなど、計5アイテムがラインナップ。ファッションと芸術が融合した、どこかノスタルジックな世界観がとっても素敵なんです…。今から大活躍するTシャツ&シアートップス「【The Metropolitan Museum of Art】バリエーションリンガーTシャツ」(税込7920円)は、“THE MET”ロゴの相良刺繍をほどこしたり、ゴッホとロートレックの絵画をプリントしたりしたアートTシャツ。カラーによってデザインが大きく異なる『アイボリー』『ライトブルー』『ライトグレー』『ネイビー』の4色展開で、好みに合わせてチョイスできるんです。中でも絵画を大胆にプリントしたデザインは、アート好きさんにはたまらないはず。コンパクトなサイジングだから、どんなボトムスともバランスが取りやすいのもうれしいですよね。2023年に販売された同コラボの中でも大人気だったというシアートップスが、今回もお目見え。「【The Metropolitan Museum of Art】シアートップス」(税込8910円)は、ゴッホとロートレックの絵画を大胆に纏っているような、目を惹くデザインがポイントです。程よく開いたバックスタイルが、センシュアルな雰囲気。絵画の繊細なタッチとシアー素材が絶妙にマッチし、どこかノスタルジックな雰囲気がたまりません…!カラーは、ロートレックの絵画をあしらった『ベージュ』『ライトブルー』、ゴッホのアートがデザインされた『グリーン』『ネイビー』からチョイスできますよ。主役級のニット&着回し力◎なカーディガンアートの色を表現したかすり糸をざっくり編み立て、ゴッホのアートをラバープリントで表現した、「【The Metropolitan Museum of Art】グラデーションアートプリントニット」(税込1万7930円)も要チェック。アートの雰囲気にぴったりとマッチする、『グレー』『ブルー』『オレンジ』のグラデーションカラーがおしゃれです。スラックスを合わせてメンズライクに着こなすのもよし、チュールスカートで甘めにコーデしてみるのもよし。ゆったりとしたサイズ感でユニセックスで着用できるから、パートナーとお揃いにしたり、共用で楽しんだりするのもいいかもしれませんね。秋口に大活躍すること間違いなしの、「【The Metropolitan Museum of Art】バリエーションカーディガン」(税込1万3970円)も見逃せません。毎回人気だというコンパクトカーディガンの身頃のサイズ感はそのままに、透かしの入った編地にアップデート。胸には“THE MET”のロゴ、袖口には「LILY BROWN」の“LB”モチーフをポイントにしています。全体にラメ糸を引き揃えて華やかに仕上げた『グレー』、顔のトーンも明るく映し出す『パープル』のほか、トラッドなアーガイル柄の『チェック』の3色展開。羽織りとしてはもちろん、ボタンを留めてプルオーバー感覚で着こなしてもサマになりそうです。ゴッホのアートをあしらったバッグもかわいい〜!『グリーン』と『ネイビー』の2色がラインナップするこちらは、ゴッホの絵画をプリントした「【The Metropolitan Museum of Art】 ドロストーリングバッグ」(税込1万3970円)。丸みのあるシルエットとドロストでクシュっと口を絞るディテールから、かわいらしさと大人っぽさの両方が感じられます。絵画にはシボ感のあるフェイクレザーを使用し、油絵のタッチを表現したというこだわりっぷり。口を開けてバケット形にすれば500mlのペットボトルがすっぽり収まり、機能性もバッチリですよ。先行予約がスタートしてるよご紹介した「LILY BROWN×THE MET」のコラボコレクション第5弾は、LILY BROWN全国直営店とオフィシャルオンラインストア、USAGI ONLINEなどで、8月1日(木)より販売がスタート。オフィシャルオンラインストアとUSAGI ONLINEでは、現在先行予約を受付中です。ノスタルジックな世界観を持つ特別なコラボアイテムで、おしゃれを格上げしちゃいましょう。LILY BROWN オフィシャルオンラインストアhttps://lily-brw.com/参照元:株式会社マッシュホールディングス プレスリリース