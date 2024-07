新DCユニバースの第1章を開幕する待望の映画『スーパーマン(原題)』の撮影が終了したことが明らかとなった。

監督を務めるジェームズ・ガンが、(旧Twitter)で本作のクランクアップを報告。雪が降り積もった場所で、ガンはスーパーマン役のデヴィッド・コレンスウェットやレックス・ルーサー役のニコラス・ホルトらとポーズを取った写真を投稿。次のようにキャプションに綴っている。

「そして撮影終了です。このプロジェクトに命を吹き込んでくれた献身と創造性、そして努力してくれたキャストとスタッフに感謝しています。自分は、必ずしも善良とは言えない世界に生きる善良な男性について、映画を作ろうと着手しました。そして、現場で日々出会った善良さや優しさ、そして愛からインスピレーションを受け、自分だけでは動けないほど疲れ切っていた時に、自分を前に突き進めてくれました。心から皆に感謝しているし、光栄でした。目的地はスーパーマンでしたが、その旅は現場で一緒に分かち合った苦労と笑い、そして感情とアイデア、魔法でした。そのことに永遠に感謝しています。」

