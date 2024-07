(MCU)最新作『&ウルヴァリン』が爆速ヒットを記録中だ。米によれば、世界最速7月24日(水)の初公開からわずか6日間で世界興収5億ドルを突破する見込みだという。

現時点までの世界興収は4億9,636万ドル。2024年公開作品の中でNo.1のオープニング成績を達成し、R指定映画としても前2作や『ジョーカー』(2019)の記録を塗り替える歴代最高のオープニングを叩き出した。

劇中では俺ちゃんデッドプールが“マーベルの救世主”になると豪語していたが、有言実行してしまったようだ。MCU作品との比較では、2021年公開『スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム』以来最大のオープニング記録。公開初週末の時点で『エターナルズ』(2021,4億200万ドル)や(2023,2億613万ドル)の累計興収を抜き去ってしまったというから驚きだ。

日本でも2024年オープニングNo.1のスタートを達成。公開日から5日間で興行収入8億788万円、観客動員数491,342人を記録している。メジャー市場の中国では国内大ヒットコメディ『Successor(原題)』の後を追う2位での滑り出しとなったが、それでも本国アメリカに次ぐ世界2番目のオープニング記録2,411万ドル(約36億円、1ドル152.41円換算)を稼ぎ出した。

次なるマイルストーンは10億ドルとなってくる。現時点で2024年公開映画のトップを走るのはディズニー&ピクサー最新作で15億825万ドル。公開2週目以降の伸びにも期待したい。

『デッドプール&ウルヴァリン』は大ヒット公開中。

Source:, Variety(,),

