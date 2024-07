『星の王子さま』オリジナルグッズが手に入る書店限定ポップアップショップが開催! 新たに3店舗での開催が決定した、物語の世界観溢れるグッズ満載の素敵なショップ情報をお届けしよう。『星の王子さま』は、フランスの作家で、飛行家でもあったサン=テグジュペリの代表作で、1943年にニューヨークで最初に出版された。その後、翻訳された言語・方言の数は500を超え、発行部数は2億冊を超えたロングベストセラーだ。「肝心なことは心で見ないと見えないんだ」という、大切なメッセージが書かれた本書は、多くの人に愛され、世代を超えて読み継がれている。

そんな世界中で愛され続けている絵本『星の王子さま』の名シーンをモチーフにしたオリジナルグッズが多数ラインナップされている「星の王子さま Goods Collection in BOOKSTORES」がいよいよ7月29日(月)より順次スタート。このたび、第二弾として期間限定書店ポップアップショップが丸善丸の内本店、ブックファースト 阪急西宮ガーデンズ店、未来屋書店岡山店にて開催することが決定した。印象的な本の表紙のアートのほか、物語の中に登場するわたり鳥、うわばみ、バラといったキャラクターたちがデザインされたが多数ラインナップ。マルシェバッグやコンパクトミラーなど、日常使いできる便利アイテムを『星の王子さま』世界観で彩ることができる。今回は人気商品に加え、先行販売アイテムとして新たに絵本のイラストが散りばめられた「パフクッション」、「3P巾着」、「クリアマルチケース」が登場。さらに充実したラインナップで開催される「星の王子さま Goods Collection in BOOKSTORES」にぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。Le Petit Prince(R) 星の王子さま(R) All TM properties of POMASE 2024