イ・ドンウク＆イム・スジョンら出演の映画「シングル・イン・ソウル」10月25日に日本で公開！

「シングルライフと観光地」がテーマのエッセイ企画で出会った、ライフスタイルも価値観も違い過ぎる女性編集長とカリスマ塾講師兼インフルエンサーの男性が、共にソウルの街で様々な“シングルライフ”を探し、「ひとりで生きるとは何か?」を考えるうちに、お互いに新たな感情が芽生えていく物語「Single in Seoul (原題)」が、邦題「シングル・イン・ソウル」として、10月25日(金)より新宿ピカデリー他にて全国公開する事が決定。

◆イ・ドンウク / ヨンホ役 コメント

◆イム・スジョン / ヒョンジン役 コメント

出版社で働く女性ヒョンジンは、仕事は有能だけれどひとりが苦手で恋愛に関しては妄想癖もある。そんな彼女がシングルライフと観光地がテーマのエッセイ「シングル・イン・ザ・シティ」のエッセイ執筆者として、社長から大学の後輩でカリスマ塾講師をしながらインフルエンサーとして活躍するヨンホを紹介されるが、彼はひとりの時間をこよなく愛する“ソロ活のプロ”で、自分とは真逆のライフスタイルと価値観の持ち主だった。2人はぶつかり合うも共に仕事をするうちに、特別な感情が芽生えていることに気付く……。2022年に韓国で行われた生活実態調査によると、20代のひとり暮らし率の増加幅が、近年で最も高い数値を記録。ここ最近、日本でも積極的にひとりの時間を楽しむソロ活が定着しつつある。本作は、そんな現代を生きる、ひとりも好きだけれど恋愛はしたい(かもしれない)人々の共感を呼び、韓国初日映画ランキングで堂々の興収第1位を記録。その後も映画の口コミサイトで94%の高得点を獲得し、観客に“わたしたちの物語”として絶賛された。製作は初恋ブームを巻き起こした大ヒット作「建築学概論」(2012)のスタッフ陣が務め、主演の2人にはドラマ「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」(2017)、「ハッピーニューイヤー」(2021)のイ・ドンウク、「あなたの初恋探します」(2010)、「僕の妻のすべて」(2012)で知られるイム・スジョンが、塾講師兼インフルエンサーのヨンホと、出版社の編集長ヒョンジンを魅力的に演じる。その他、「キル・ボクスン」(2023)のイ・ソムが、ヨンホの初恋相手でベストセラー小説家のホン作家を演じる。監督は、「レッドカーペット」(2014)のキム・ボムス、脚本は「KCIA 南山の部長たち」(2019)、「密偵」(2016)のイ・ジミン。挿入歌には音楽フェス「SUMMER SONIC 2024」への出演も話題の兄妹ポップス・デュオAKMUによる楽曲が、ソウルに暮らす登場人物たちのシングルライフを彩る。ヨンホとヒョンジンのシングルライフ探しに、共感すること間違いなし。この度、日本公開に合わせてWEB限定ティザーポスターが制作された。ポスターでは生活も考え方も、全てが違う主演2人の人となりを表現している。その下には観光地で街のシンボルでもあるソウルタワーを中心に夜景が広がり、エッセイ本の為に2人がソウルの街を巡るなかで、新たな“関係”が芽生える予感のするビジュアル。また、主演を務めたイ・ドンウク&イム・スジョンからメッセージも到着した。自他ともに認めるシングルのプロ、イ・ドンウクによる注目ポイント、映画に自信をみせたイム・スジョンによるメッセージに、期待が高まる。僕もひとりでいる時間が長いので、シングルライフを楽しむヨンホと似ている部分があり彼の気持ちに共感する事が多かったです。観客の皆さんもきっと共感する部分があると思います。登場人物たちそれぞれの台詞が面白く印象的なので、そこに注目して欲しいです。ぜひ劇場で観てください!ときめきのなかに温かさのある脚本に惹かれて出演を決めました。完成した映画を観て、出来にとても満足しています。それぐらいヒョンジンという役をとても気に入っています。出版社の編集長役でしたが、私も本を読むことが好きで、人との接し方も似ていて、ゆっくりと相手を理解していく彼女のスタイルと自分は似ているところがあると感じました。たくさん応援して下さい!

■上映概要

「シングル・イン・ソウル」

10月25日(金)新宿ピカデリー他にて全国ロードショー!



出演:イ・ドンウク、イム・スジョン、イ・ソム、イ・サンイ、チャン・ヒョンソン、キム・ジヨン他

監督:パク・ボムス「レッドカーペット」

脚本:イ・ジミン「KCIA 南山の部長たち」



2023 / 韓国 / 韓国語 / カラー / シネスコ / 5.1ch / 103 分 / 原題:싱글 인 서울(Single in Seoul) / 日本語字幕:岩井理子 / 提供:ツイン、hulu / 配給:ツイン 映倫:G / (C) 2023 LOTTE ENTERTAINMENT & DCG PLUS, INC. & MYUNG FILMS & INSIGHT FILM CO., LTD. All Rights Reserved



【ストーリー】

ひとり飯、ひとり映画、ひとり旅…ひとりで生きる。ソロ活好きで気ままなシングルライフを楽しむ、カリスマ塾講師で人気インフルエンサーのヨンホ。出版社の有能な編集長だけれど、ひとりでいる事が苦手で恋愛に関しては妄想癖のあるヒョンジン。シングルライフと観光地がテーマのエッセイ「シングル・イン・ザ・シティ」シリーズの作家と編集者として出会った2人は、ライフスタイルも価値観も何もかもが違い、本をめぐって事あるごとに対立するが、企画が進むにつれ一緒に過ごす時間も悪くないと思い始める。



■関連リンク

「シングル・イン・ソウル」公式サイト